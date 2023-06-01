بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس صلوات عيد دخول العائلة المقدسة مصر

ترأس منذ قليل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر بكنيسة العذراء مريم بالمعادي.

شارك البابا في إتمام صلوات القداس عددٍ من أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسهم الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

https://fb.watch/kTP37NHxl8/?mibextid=l2pjGR

وكان قد شهد البابا تواضروس الثاني مساء أمس احتفالية عيد دخول السيد المسيح أرض مصر بكنيسة القديسين سرجيوس وواخس "أبي سرجة" بمصر القديمة التي تعد أحد الأماكن التي زارتها ومكثت بها العائلة المقدسة لدى زيارتها لمصر.

وعقد البابا مؤتمرًا صحفيًا قبل بدء الاحتفالية قال فيه إن هذا العيد عيد مصري خالص نحتفل به منذ القرن الرابع الميلادي، بينما الحدث نفسه (مجئ العائلة المقدسة) جرى في القرن الأول.

وأشار إلى أن الكنائس القبطية في الخارج تحتفل في هذا العيد باليوم القبطي العالمي "WORLD COPTIC DAY" حيث يتم خلاله بالتعريف بمصر وتاريخها وهويتها وزيارة السيد المسيح لها وهي الميزة التي تميزها حيث تعد مصر البلد البلد الوحيد التي زارها.

وثمن جهود القيادة السياسية وكافة أركان الدولة المصرية في إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة.

400E8155-CE31-4B5D-86E2-2363BB804571

A9A7572F-251F-4833-8DDB-640666F408E9

D534314E-D60C-4646-A651-08E85212D3CC

43D5A16C-152B-4DF3-BB51-6575E2D95F18

1EDDCE8A-E46A-4642-83A4-3F0D79E6A579