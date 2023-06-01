تقرير أمريكي: معرض توت عنخ آمون رحلة رائعة وتجربة لا مثيل لها

سلطت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية الضوء على افتتاح معرض "ما وراء الملك توت: التجربة الغامرة"، والذي ستستضيفه ولاية كونيتيكت الأمريكية قريبا في إطار جولة خارجية لكنوز الفرعون الذهبى توت عنخ آمون، بالتعاون مع الجمعية الجغرافية الوطنية "ناشيونال جيوغرافيك".

ووفقا للشبكة الأمريكية، يقدم المعرض، المقرر افتتاحه في أغسطس المقبل وتم طرح التذاكر الخاصة به اليوم الثلاثاء، أسرارا من جوانب حياة الملك توت عنخ آمون ورحلته الي الحياة الآخرة، باستخدام أحدث تقنيات عرض الصور، ويستعرض عددًا من القصص المهمة في حياة الفرعون الصبي الذي حكم مصر منذ أكثر من 3 آلاف عام، وما زلنا نكتشف كنوز مقبرته حتى يومنا هذا.

وقالت الشبكة في تقريرها: "يأخذ معرض توت عنخ آمون ضيوفه عبر مجموعة من القصص السينمائية والصور التي تنبض بالحياة في رحلة غامرة لاستكشاف حياة الملك الصبي ويعطي نظرة افتراضية على القطع الأثرية من مقبرته بينما هم في بلدهم دون أن ينتقلوا إلى مصر".

- المعرض يجعلك تسافر عبر الزمن إلى مصر القديمة و استكشاف كنوز توت عنخ آمون

وأضافت "يجعلك المعرض تشعر وكأنك تسافر عبر الزمن إلى مصر القديمة ويأخذك في رحلة لاستكشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والألغاز التي أحاطت بوفاته المبكرة ورحلته إلى الحياة الآخرة".

وأشارت إلى أن المعرض يقدم مقتنياته من خلال تسع صالات عرض لاستكشاف كنوز الملك توت عنخ آمون من خلال العروض الحديثة والمتطورة التي تستخدم فيها التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد مع وسائل صوتية وضوئية، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي التي تعوض عدم وجود قطع أثرية حقيقية.

ونقلت الشبكة عن توني لوكيت ، نائب رئيس تطوير الأعمال لجمعية ناشيونال جيوغرافيك ، في بيان: "عندما تلتقي التكنولوجيا الجديدة بالعالم القديم ، يكون للزوار تجربة لا مثيل لها من قبل. يعد معرض (ماوراء الملك توت) تجربة غامرة رائدة تقدم حقائق تاريخية وقصة رائعة. سيستمتع الضيوف بروعة مصر القديمة في رحلة متعددة الحواس".

من جانبه، قال مارك لاش المنتج الإبداعي للمعرض بيان "(ما وراء الملك توت) ينقل قصة الملك الصبي إلى جيل جديد بطريقة جديدة تمامًا. سوف ينبهر الزوار برحلة تستكشف قصة صبي صغير أصبح ملكًا، سوف يكتشفون القصة الحقيقية للملك الأيقوني والسعي المستمر للكشف عن الأسرار القديمة في تجربة غامرة من سلسلة معارض".