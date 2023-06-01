تشارك مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، فى الجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم.

مبادرة ابدأ تشارك فى موضوعات التعليم بالحوار الوطنى

وأكد ممثل مبادرة ابدأ على ضرورة وجود طريق واضح لتحديد احتياجات سوق العمل المحلي والدولى، وتحديد دور واضح لمجالس المهارات القطاعية واتحاد الصناعات المصرية.

كما اقترح عمل خطة من أجل وضع التعليم المصري على المسار الصحيح والترتيب الدولى.

وساعد وجود مبادرة حياة كريمة في قرى مصر على بناء علاقة قوية مع المواطنين، وساعدت أيضا على إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تعبر عن التحديات الموجودة بمناطق عديدة.

مبادرة ابدأ تشارك فى موضوعات التعليم بالحوار الوطنى

وساهم وجود مبادرة حياة كريمة، على إنشاء قاعدة بيانات بالفرص الاستثمارية المختلفة الموجودة بنبوع مصر، عن طريق مناطق ومحافظات بأكملها مشهورة بصناعات معينة تاريخيا، وتقوم المبادرة بالاستفادة من خبرة الأهالي بها، في تلك الصناعات المحلية وتسعى لتقديم الدعم اللازم لهذه الصناعات عن طريق تقديم دعم فني وتسهيلات للتراخيص وغير ذلك.



مبادرة ابدأ تشارك فى موضوعات التعليم بالحوار الوطنى



وتعتبر حياة كريمة هي مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير لعام 2019، تهدف إلى تحسين مستوى الحياة المعيشية، للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة خلال العام 2019، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى الفقيرة.