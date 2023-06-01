سوناك ينضم إلى زعماء الاتحاد الأوروبى فى قمة اللجوء لمعالجة الإخفاقات

أعلنت الحكومة في بريطانيا أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سينضم إلى زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة اللجوء لمعالجة الإخفاقات، وهو اجتماع أمن الحدود في مولدوفا، حيث تظهر الأرقام الرسمية أن الإنفاق العام على النظام قد تضاعف أربع مرات في ظل حكم المحافظين .

وتضاعف الإنفاق العام على نظام اللجوء أربع مرات في ظل الحكومات التي يقودها المحافظون ، وفقًا للأرقام الرسمية ، حيث يستعد ريشي سوناك لمناقشة طرق تقليل عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء مع قادة أوروبيين آخرين.

وكشف العمل عن أرقام تظهر أن المبلغ الذي تم إنفاقه على نظام اللجوء قد ارتفع من 550 مليون جنيه إسترليني في عام 2012 إلى 2.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2021.

وكان هناك زيادة كبيرة أخرى في عام 2022 ، حيث أدى تباطؤ قرارات اللجوء واتخاذ القرار في اللحظة الأخيرة لسولا برافرمان إلى زيادة في استخدام الفنادق المكلفة ، كما زعم الحزب.

وأظهرت أرقام الإنفاق على اللجوء المأخوذة من السنة المالية الأولى للحكومة الائتلافية بقيادة حزب المحافظين في عام 2010 أنه تم إنفاق 567،856،116 جنيهًا إسترلينيًا على معالجة طلبات اللجوء وعلى الإقامة. بحلول عام 2021-22 ارتفع ذلك إلى 2،115،584،829 جنيهًا إسترلينيًا.

من المتوقع أن تزداد أكثر عندما يتم نشر أرقام 2022-23 ، حيث تُظهر التقديرات الأخيرة أنه تم استخدام 2.4 مليار جنيه إسترليني إضافية من ميزانية المساعدات الخارجية لدعم نظام اللجوء بالإضافة إلى التكاليف العادية.

في الأسبوع الماضي ، أعلنت الحكومة أن عدد طلبات اللجوء المتراكمة قد وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 173000.

وعلى مدار العام الماضي ، تم اتخاذ قرار بنسبة 1٪ فقط من حالات اللجوء على القوارب الصغيرة. منذ عام 2011 ، انخفض معدل إنتاجية أخصائيي الشؤون الاجتماعية في وزارة الداخلية من 14 قرارًا شهريًا في عام 2011 و 18 قرارًا في عام 2016 إلى خمسة قرارات فقط شهريًا في السنة المالية الماضية.

وقالت إيفيت كوبر ، وزيرة الداخلية في الظل: "لا شيء تفعله الحكومة يعمل ، وتشريعها يزيد الوضع سوءًا مع وجود المزيد من الأشخاص العالقين في النظام أكثر من أي وقت مضى".

وقالت سونيا سياتس ، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "الحرية من التعذيب": "المأساة هي أن هذه الأرقام لا تعكس زيادة في حماية الأشخاص الفارين من التعذيب والاضطهاد.

تم نشر الأرقام في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء لمناقشة أمن الحدود في اجتماع لقادة المجتمع السياسي الأوروبي (EPC) في مولدوفا.