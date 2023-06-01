رئيس الدولية لعلاج إدمان التبغ: 8 مليون وفاة حول العالم بسبب التدخين

قال الدكتور وائل صفوت، رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التبغ، إنه أكثر من جمعية قامت بعمل مبادرات لمكافحة التدخين، معقبًا: "كنا دائمًا نحذر ونخوف، أما الآن نقول بأننا نريد رئة وردية".

وأضاف وائل صفوت خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن التدخين أسوأ من الإدمان الكيميائي والنفسي، حيث يعتبر "اعتمادية" ، لافتًا إلى أن اعتمادية تعني أنه يعتمد حتى يكون إنسان طبيعي ويتعامل مع الحياة، ويصوم بشكل جيد، ويتعامل مع أولاده وعمله، على "النفس"، حيث أنه ينتظر النيكوتين وحركة الإمساك بالسيجارة، حيث أن كل هذه القصة أصبحت حالة مزاجية معينة، فالشخص مرتبط بالتدخين.

وأوضح أنه يوجد 8 مليون وفاة حول العالم بسبب التدخين، و1.5 مليون وفاة بسبب التدخين السلبي، لافتاً إلى أن غير المدخنين على مستوى العالم هم الأكثرية، حيث يوجد 7 مليار شخص غير مدخن على مستوى العالم، منهم مليار ونصف مدخن.