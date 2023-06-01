الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غضب فى البرازيل من قانون أراضى السكان الأصليين

برلمان البرازيل
برلمان البرازيل

أعرب زعماء السكان الأصليين والمدافعون عن البيئة في البرازيل، عن رعبهم وسخطهم بعد أن وافق المشرعون على تشريع قانون مثير للجدل يخشى المعارضون أنه سيوجه ضربة مدمرة لمجتمعات السكان الأصليين والقبائل المعزولة.

وأيد أعضاء مجلس النواب البرازيلي الذي يهيمن عليه المحافظون بأغلبية ساحقة مشروع القانون رقم 490 ليلة الثلاثاء، بأغلبية 283 صوتًا مقابل 155.

وقالت عضو الكونجرس من السكان الأصليين، سيليا زاكريابا، لمؤيديها من اليمين بينما صعد الجناح الأيسر إلى المنصة للاحتجاج عن طريق خنق أيديهم بالصبغة الحمراء لبذور أناتو: "سوف تلطخ يديك دماء السكان الأصليين".

يقول النقاد إن التشريع، الذي ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، يشكل سلسلة من التهديدات العميقة لمجتمعات السكان الأصليين والبيئة:

من المحتمل أن يفتح الباب أمام بناء الطرق والتعدين وبناء السدود والمشاريع الزراعية واستخدام المحاصيل المعدلة وراثيًا في أراضي السكان الأصليين المحمية ، فضلاً عن التصريح بالاتصال بمجموعات السكان الأصليين المعزولة في ظروف معينة.

وسيسمح للحكومة باستعادة الأراضي من مجتمعات السكان الأصليين التي يُعتقد أن "سماتها الثقافية" قد تغيرت.

ولعل الأمر الأكثر ضررًا هو أن التشريع سيبطل أيضًا مطالبات السكان الأصليين بالأراضي التي لم تتمكن هذه الجماعات من إثبات احتلالها فعليًا في اليوم الذي تم فيه سن دستور البرازيل في أكتوبر 1988. ويقول النشطاء إن "خدعة الحد الزمني" يمكن أن تفسد عشرات المطالبات المشروعة لترسيم الحدود. أراضي السكان الأصليين ، من الجماعات التي طردت بالفعل من أراضي أجدادها أو التي لم يتم الاعتراف بوجودها في تاريخ القطع.

وقال مرصد المناخ إن البرلمان البرازيلي شهد "أكثر أيامه المخزية منذ محاكمة ديلما روسيف عام 2016" - وهو عرض للأكاذيب والكراهية والعنصرية ، يشير إلى أن الفوضى البيئية التي تسبب فيها الرئيس السابق جايير بولسونارو لم تنته بعد.

وأضاف مرصد المناخ أن المشرعين أرسلوا "رسالة واضحة إلى البلاد والعالم: ذهب بولسونارو لكن الإبادة لمجتمعات السكان الأصليين والبيئة مستمرة".

لكن الجدل الصاخب في الكونجرس الذي سبق الموافقة على مشروع القانون 490 أعاد مثل هذه الآمال إلى الأرض وكشف عن دولة منقسمة بشكل صارخ.

 

غضب مجلس النواب البرازيل المحافظون أغلبية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

التلجراف: ارتفاع تكلفة قروض الرهن العقارى تدفع بريطانيا إلى الركود الاقتصادى

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الخميس 1 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يوصى ولى عهد المملكة الأردنية أن "تظل مخافة ربنا بين عينيه"

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة