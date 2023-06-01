غضب فى البرازيل من قانون أراضى السكان الأصليين

أعرب زعماء السكان الأصليين والمدافعون عن البيئة في البرازيل، عن رعبهم وسخطهم بعد أن وافق المشرعون على تشريع قانون مثير للجدل يخشى المعارضون أنه سيوجه ضربة مدمرة لمجتمعات السكان الأصليين والقبائل المعزولة.

وأيد أعضاء مجلس النواب البرازيلي الذي يهيمن عليه المحافظون بأغلبية ساحقة مشروع القانون رقم 490 ليلة الثلاثاء، بأغلبية 283 صوتًا مقابل 155.

وقالت عضو الكونجرس من السكان الأصليين، سيليا زاكريابا، لمؤيديها من اليمين بينما صعد الجناح الأيسر إلى المنصة للاحتجاج عن طريق خنق أيديهم بالصبغة الحمراء لبذور أناتو: "سوف تلطخ يديك دماء السكان الأصليين".

يقول النقاد إن التشريع، الذي ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، يشكل سلسلة من التهديدات العميقة لمجتمعات السكان الأصليين والبيئة:

من المحتمل أن يفتح الباب أمام بناء الطرق والتعدين وبناء السدود والمشاريع الزراعية واستخدام المحاصيل المعدلة وراثيًا في أراضي السكان الأصليين المحمية ، فضلاً عن التصريح بالاتصال بمجموعات السكان الأصليين المعزولة في ظروف معينة.

وسيسمح للحكومة باستعادة الأراضي من مجتمعات السكان الأصليين التي يُعتقد أن "سماتها الثقافية" قد تغيرت.

ولعل الأمر الأكثر ضررًا هو أن التشريع سيبطل أيضًا مطالبات السكان الأصليين بالأراضي التي لم تتمكن هذه الجماعات من إثبات احتلالها فعليًا في اليوم الذي تم فيه سن دستور البرازيل في أكتوبر 1988. ويقول النشطاء إن "خدعة الحد الزمني" يمكن أن تفسد عشرات المطالبات المشروعة لترسيم الحدود. أراضي السكان الأصليين ، من الجماعات التي طردت بالفعل من أراضي أجدادها أو التي لم يتم الاعتراف بوجودها في تاريخ القطع.

وقال مرصد المناخ إن البرلمان البرازيلي شهد "أكثر أيامه المخزية منذ محاكمة ديلما روسيف عام 2016" - وهو عرض للأكاذيب والكراهية والعنصرية ، يشير إلى أن الفوضى البيئية التي تسبب فيها الرئيس السابق جايير بولسونارو لم تنته بعد.

وأضاف مرصد المناخ أن المشرعين أرسلوا "رسالة واضحة إلى البلاد والعالم: ذهب بولسونارو لكن الإبادة لمجتمعات السكان الأصليين والبيئة مستمرة".

لكن الجدل الصاخب في الكونجرس الذي سبق الموافقة على مشروع القانون 490 أعاد مثل هذه الآمال إلى الأرض وكشف عن دولة منقسمة بشكل صارخ.