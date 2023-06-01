حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الخميس 1 يونيو ٢٠٢٣

يقدم الدستور حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الخميس 1 يونيو 2023 مع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي على النحو التالي:

الحمل:

مهنياً: تبدا هذا اليوم دورة جديدة ومثمرة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة.

عاطفياً: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر.

صحياً: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب.

الثور:

مهنياً: كن أكثر تفاؤلاً، فقد تشعر بالتعب والإرهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك.

عاطفياً: تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب التى تدخل قلبك بسرعة.

صحياً: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك. كن جاهزاً لمواجهة الأمور بهدوء.

الجوزاء:

مهنياً: تستعد لمواجهة الكثير من المشاكل اليوم لكنها لن تقف عائقاً في طريقك أو تمنع تقدمك.

عاطفياً: تفكر جدياً في إنهاء ارتباطك بالحبيب بعد صدور تصرّفات من قبله غيرت نظرتك إليه.

صحياً: يستحسن الاستفادة من أوقات الفراغ لممارسة بعض أنواع النشاطات المفيدة صحياً.

السرطان:

مهنياً: تسمع أخباراً سارّة ترفع معنوياتك وتساعدك على تخطّي الازمات والمشكلات.

عاطفياً: قد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم إذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأ.

صحياً: تكثر المشكلات المحيطة بك وتتركك في حالة من التعب والإرهاق.

الأسد:

مهنياً: يطلب إليك هذا اليوم الانتباه والإصغاء إلى النصائح الحكيمة وعدم المغامرة أو المجازفة أو تصديق بعض المناورين.

عاطفياً:عليك أن تتحرك بسرعة وأن تخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك قبل فوات الأوان.

صحياً: أي اضطراب في دقات القلب يستلزم مراجعة الطبيب المختص في أسرع ما يمكن.

العذراء:

مهنياً:عليك أن تكون أكثر انفتاحاً في مجال عملك وأن تطلع على ما هو جديد لتتقدم أكثر.

عاطفياً: لا تخشَ إخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يبادلك المشاعر نفسها، وامنحه ثقتك.

صحياً: الطبيب وحده القادر على وصف العلاج الصحيح لأي ألم يعتريك. لا تهمل صحتك أبداً.

الميزان:

مهنياً: تضطر إلى خوض مواجهة قوية للدفاع عن مكتسباتك، وهذا لن يكون سهلاً، لكن النصر يكون إلى جانبك.

عاطفياً: تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة وتتخذ قرارات حاسمة بشأن العلاقة بالشريك.

صحياً: لا تكثر من أنواع الأطعمة الدسمة مساء، حاول تناول وجبة خفيفة.

العقرب:

مهنياً: القمر الذي يتنقل في برجك يتحدث عن تطورات عملية مهمة تعزّز موقعك في العمل.

عاطفياً: تشعر بالارتياح اليوم نتيجة تخلصك من موقف صعب مع الشريك.

صحياً: كن من أصحاب الإرادات الصلبة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالوضع الصحي.

القوس :

مهنياً: عليك أن تتجنب الأمور غير القانونية في العمل وألا تبتز بما هو مسموح لك.

عاطفياً: تصرفات الحبيب الجميلة تستفزك وتدفعك إلى التصرف معه بالمثل، وتحاول ضبط أعصابك.

صحياً: قد ينتابك بين الحين والآخر شعور بالكآبة، إنها مجرد مرحلة عابرة.

الجدي :

مهنياً: الثقة هي من الامور المهمة في الحياة. لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمها.

عاطفياً: يطلب منك اليوم أن تقوم بعمل اضافي كمساعدة للشريك، فلا تتردد.

صحياً: لا تخف من الأقوال الشائعة عن عدم جدوى ممارسة الرياضة، بل واظب على ممارستها باستمرار.

الدلو:

مهنياً: قد لا تجلس في مكتبك كثيراً اليوم. وقد تضطر إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات.

عاطفياً: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر.

صحياً: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك أو ممارسة السباحة في حوض ساخن.

الحوت:

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التفاؤل وخوض بعض التجارب الجديدة.

عاطفياً: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق.

صحياً: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم.