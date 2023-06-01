الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الخميس 1 يونيو ٢٠٢٣

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

يقدم الدستور حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم الخميس 1 يونيو 2023 مع خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي على النحو التالي:

 

الحمل:
مهنياً: تبدا هذا اليوم دورة جديدة ومثمرة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة.
عاطفياً: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر.
صحياً: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب.

 

الثور:
مهنياً: كن أكثر تفاؤلاً، فقد تشعر بالتعب والإرهاق اليوم وعدم القدرة على مباشرة أعمالك. 
عاطفياً: تسمع اليوم الكثير من كلمات المغازلة من الحبيب التى تدخل قلبك بسرعة. 
صحياً: تظهر بعض الصعوبات التي تمتحن صلابة أعصابك. كن جاهزاً لمواجهة الأمور بهدوء.

 

الجوزاء:
مهنياً: تستعد لمواجهة الكثير من المشاكل اليوم لكنها لن تقف عائقاً في طريقك أو تمنع تقدمك.
عاطفياً: تفكر جدياً في إنهاء ارتباطك بالحبيب بعد صدور تصرّفات من قبله غيرت نظرتك إليه.
صحياً: يستحسن الاستفادة من أوقات الفراغ لممارسة بعض أنواع النشاطات المفيدة صحياً.

 

السرطان:
مهنياً: تسمع أخباراً سارّة ترفع معنوياتك وتساعدك على تخطّي الازمات والمشكلات.
عاطفياً: قد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم إذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأ.
صحياً: تكثر المشكلات المحيطة بك وتتركك في حالة من التعب والإرهاق.

 

الأسد:
مهنياً: يطلب إليك هذا اليوم الانتباه والإصغاء إلى النصائح الحكيمة وعدم المغامرة أو المجازفة أو تصديق بعض المناورين.
عاطفياً:عليك أن تتحرك بسرعة وأن تخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك قبل فوات الأوان.
صحياً: أي اضطراب في دقات القلب يستلزم مراجعة الطبيب المختص في أسرع ما يمكن.

 

العذراء:
مهنياً:عليك أن تكون أكثر انفتاحاً في مجال عملك وأن تطلع على ما هو جديد لتتقدم أكثر. 
عاطفياً: لا تخشَ إخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يبادلك المشاعر نفسها، وامنحه ثقتك.
صحياً: الطبيب وحده القادر على وصف العلاج الصحيح لأي ألم يعتريك. لا تهمل صحتك أبداً.

 

الميزان:
مهنياً: تضطر إلى خوض مواجهة قوية للدفاع عن مكتسباتك، وهذا لن يكون سهلاً، لكن النصر يكون إلى جانبك.
عاطفياً: تتحمل اليوم مسؤولية كبيرة وتتخذ قرارات حاسمة بشأن العلاقة بالشريك. 
صحياً: لا تكثر من أنواع الأطعمة الدسمة مساء، حاول تناول وجبة خفيفة.

 

العقرب:
مهنياً: القمر الذي يتنقل في برجك يتحدث عن تطورات عملية مهمة تعزّز موقعك في العمل.
عاطفياً: تشعر بالارتياح اليوم نتيجة تخلصك من موقف صعب مع الشريك.
صحياً: كن من أصحاب الإرادات الصلبة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالوضع الصحي.

 

القوس :
مهنياً: عليك أن تتجنب الأمور غير القانونية في العمل وألا تبتز بما هو مسموح لك. 
عاطفياً: تصرفات الحبيب الجميلة تستفزك وتدفعك إلى التصرف معه بالمثل، وتحاول ضبط أعصابك.
صحياً: قد ينتابك بين الحين والآخر شعور بالكآبة، إنها مجرد مرحلة عابرة.

 

الجدي :
مهنياً: الثقة هي من الامور المهمة في الحياة. لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمها.
عاطفياً: يطلب منك اليوم أن تقوم بعمل اضافي كمساعدة للشريك، فلا تتردد.
صحياً: لا تخف من الأقوال الشائعة عن عدم جدوى ممارسة الرياضة، بل واظب على ممارستها باستمرار.

 

الدلو:
مهنياً: قد لا تجلس في مكتبك كثيراً اليوم. وقد تضطر إلى عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات. 
عاطفياً: قد تختلف في وجهة نظرك مع الحبيب، ولكن لا تدع هذا الخلاف يكبر.
صحياً: من المفيد الخضوع بين حين وآخر لجلسة تدليك أو ممارسة السباحة في حوض ساخن.

 

الحوت:
مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التفاؤل وخوض بعض التجارب الجديدة.
عاطفياً: إخلاصك يُشرقُ وهذا ما يجذب الشريك إليك. تَفكيرك بشأن قضية مهمة واسع وعميق. 
صحياً: لا تنظر إلى ما يرتكبه الآخرون بحق صحتهم، ولا تحاول التمثل بهم.

1 يونيو الأبراج الفلكية حظك اليوم لجميع الابراج الفلكية حظك اليوم يونيو 2023

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