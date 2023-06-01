حرائق غابات "غير مسبوقة" تتفاقم فى كندا.. وتدمير 200 منزل

يقول المسؤولون في مقاطعة نوفا سكوتيا بكندا، إن حرائق الغابات غير المسبوقة التي أجبرت الآلاف على النزوح من منازلهم ستستمر في الازدياد على الرغم من "المياه وقوة العضلات الخام والقوة الجوية" التي تنشرها فرق الإطفاء.

وحتى يوم الأربعاء، اشتعل أكثر من 20 ألف هكتار من المقاطعة البحرية من 13 حريقًا، بما في ذلك ثلاثة حرائق اعتبرت خارجة عن السيطرة، ولا يزال أكثر من 18000 شخص تحت أوامر الإخلاء خارج هاليفاكس، أكبر مدينة في المنطقة، ودمرت النيران أكثر من 200 مبنى أغلبها منازل، لم يتم تسجيل أي وفيات.

ووشهدت الظروف الحارة والجافة والرياح حريقا بالقرب من مجتمع تانتالون يصل إلى 837 هكتارًا، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية هذا الأسبوع، مما يعطي القليل من الراحة لأطقم العمل المنهكة.

وقال ديفيد ستيفز من إدارة الموارد الطبيعية في نوفا سكوشا للصحفيين: "اليوم قد يكون يوما صعبا للغاية"، "اليوم يمكن أن يكون يومًا خطيرًا جدًا على الناس على الأرض".

قال ديف ميلدرم، نائب رئيس هيئة الإطفاء والطوارئ الإقليمية في هاليفاكس، إن الطواقم المنهكة تستخدم "الماء وقوة العضلات الخام والقوة الجوية" لمكافحة الحرائق منذ يوم الأحد، باستخدام ثلاث طائرات هليكوبتر ورجال إطفاء من المدينة والمقاطعة والإدارة الوطنية، حتى بعد أربعة أيام، ظلت الحرائق خارجة عن السيطرة.

بالنسبة للمقاطعة التي تقيس عادةً المساحة الإجمالية للمنطقة المحترقة في مئات الهكتارات، فإن حريق بحيرة بارينجتون الذي حطم الرقم القياسي، والذي يمتد على أكثر من 20000 هكتار ولا يزال ينمو، دفع موارد نوفا سكوشا النادرة إلى حافة الهاوية، كان أكبر حريق تم تسجيله في نوفا سكوشا في عام 1976 وبلغت مساحته 13000 هكتار.

قال سكوت تينجلي، مدير حماية الغابات في إدارة الموارد الطبيعية في نوفا سكوشا، خلال مؤتمر صحفي، "لدينا حرائق أكثر مما لدينا موارد لدعمها"، مضيفًا أن المقاطعة تعطي الأولوية للسلامة وحياة الإنسان قبل البنية التحتية.

ويعمل رجال الإطفاء مع حريق إقليم هاليفاكس والطوارئ لإخماد الحرائق في منطقة تانتالون في نوفا سكوشا.