كاتب صحفى: مصر تعتبر القضية الفلسطينية رقم واحد وتجعلها حاضرة بالمحافل الدولية

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن الفترة الأخيرة شهد المسجد الأقصى العديد من الاقتحامات في محاولة لتهويده، وكذلك العمل على تغيير الهوية الفلسطينية واستهداف المدنيين، وتصعيد الأزمات بشكل كبير.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر دائمًا تقف على أرض الواقع لنجدة الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف الهجوم بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وبالفعل تم تنفيذ مشروع دار مصر 1 و2.

مصر تسعى جاهدة لدعم الحكومة الفلسطينية

وأكد أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية القضية رقم واحد، ولهذا نجد الرئيس يتحدث عنها دائمًا ويجعلها حاضرة في كل المحافل الدولية، لافتًا إلى أن أول رئيس وزراء يقام له مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة يدل على أن مصر تسعى جاهدة لدعم الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات والتعاون بينهما في الربط الكهربائي، والطاقة الجديدة والمتجددة والتنسيق بين الخارجية المصرية والفلسطينية على كافة المحاور.