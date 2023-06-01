الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: القضية الفلسطينية فى قلب وعقل الدولة المصرية

الكاتب الصحفي جميل
الكاتب الصحفي جميل عفيفي

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن القضية الفلسطينية في قلب وعقل الدولة المصرية لما تمتلكه من روابط أخوية بين الشعبين، ومصر تفكر دائمًا في حل الأزمة الفلسطينية لتعيد للشعب الفلسطيني حقه. 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تعمل لحل القضية الفلسطينية ولعودة بحدود 4 يونيو 1967، وعدم التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، وعلى مدار 75 عامًا منذ بدء الأزمة الفلسطينية مصر تقف لمساندتها.

مصر عملت على حل العديد من الأزمات والتعديات

وتابع، أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من الأزمات والتعديات على الشعب الفلسطيني وكانت مصر هي أول دولة تقف مع الشعب الفلسطيني، وتسعى للتهدئة، ووقف الصراع بين الطرفين وحل الأزمة واستمرار الهدنة، وأن لا يكون هناك تطور لعمليات القتل واستهداف المدنيين.

جميل عفيفي القضية الفلسطينية الدولة المصرية قلب وعقل روابط أخوية الأزمات والتعديات الشعب الفلسطيني

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