بمشاركة طارق حامد.. اتحاد جدة ينهى الموسم بالفوز على الطائى فى الدورى السعودى

أنهى اتحاد جدة، موسم دوري روشن السعودي لكرة القدم، بالفوز على ضيفه الطائي 2 / صفر، اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

وكان اتحاد جدة قد ضمن التتويج باللقب في الجولة الماضية، وأنهى الموسم في المركز الأول برصيد 72 نقطة، فيما أنهى الطائي الموسم في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

وسجل عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 73، قبل أن يضيف هيلدر كوستا الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز النصر على ضيفه الفتح 3 / صفر.

وسجل تاليسكا الهدف الأول للنصر في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 66، فيما سجل محمد مران الهدف الثالث في الدقيقة 72.

ورفع النصر رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، فيما أنهى الفتح الموسم في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

ونجح الهلال في إنهاء الموسم في المركز الثالث، وذلك عقب فوزه على ضيفه الرائد 3 /2.

وسجل الهلال هدفين في الشوط الأول عن طريق مصعب الجوير في الدقيقة 17 ومحمد القحطاني في الدقيقة 36، فيما أضاف عبد الله عطيف الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، سجل راكان الدوسري الهدف الأول للرائد، فيما سجل بابلو سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الهلال رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، فيما أنهى الرائد الموسم في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

وهبط العدالة لدوري الدرجة الأولى بعدما خسر أمام ضيفه الاتفاق صفر /2، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بفارق ثلاث نقاط خلف الخليج الذي فاز على أبها 3 /1 ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وسيرافق العدالة فريق الباطن صاحب المركز الأخير والذي تأكد هبوطه في الجولات الماضية من المسابقة.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز الفيحاء على الوحدة 1 / صفر، وفاز الشباب على ضمك 4 /1، والتعاون على الباطن 3 /1.