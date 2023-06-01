وزير التعليم: حضور الرئيس السيسى اختبارات الوزارة شرف لكل المعلمين

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم، هو شرف لكل المعلمين.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن المجموعات التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستُكتب لهم في التاريخ ولن ينسوها، لدرجة أن باقي المتقدمين يقولون نتمنى سيادة الرئيس يحضر.

وأوضح أنه دار حوار ثري جدًا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي في قضايا التعليم مع المعلمين، لافتاً إلى أنه تحدث عن الكثافات وعن المعلمين، وكانوا يتحدثون بمنتهى الأريحية ومنتهى الصراحة مع الرئيس، وهو ما أسعده جدًا، أنهم يتحدثون بحريتهم وراحتهم، معقبًا: "طول ما أنت قادر على معرفة مشكلتك، فأنت تستطيع أن تصل إلى الحل".

وتابع: “أولادنا تجاوبوا وتحاوروا، وإذا كنا نريد تطوير التعليم خلال المرحلة المقبلة مع المناهج الجديدة والتحول الرقمي، فإننا بحاجة إلى معلمين على الفرازة”.