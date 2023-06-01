الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأولى على الشهادة الإعدادية مكفوفين: حلمى أتعين معيدة فى الجامعة

الطالبة لوجين احمد
الطالبة لوجين احمد محمد عبدالله وأسرتها

عبرت الطالبة لوجين أحمد محمد عبدالله الأولي علي مستوى محافظة الدقهلية في الشهادة الإعدادية للمكفوفين، عن فرحتها بتفوقها ووصولها الي المركز الأول على مستوى المحافظة .

 

وقالت لوجين أنها كانت تسعى وتجتهد لتحقيق حلمها، والوصول إلي أهدافها بتفوق ، وبالرغم من مرورها بفترات احباط كثيره الا انها استطاعت التغلب عليها و تحقيق هدفها.

 

وأضافت أن والدتها ووالدها هما أصحاب الفضل في نجاحها و تفوقها، فهما أكبر داعم لها في الحياة ،و هما من زرعا فيها امل الوصول لحلمها و ساعداها علي ذلك.

 

واستكملت الأولى على الشهادة الاعدادية “ حلمى أطلع الأولى على الثانوية العامة و أتخصص فى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية و أصبح معيدة فى الجامعة”.

لوجين احمد محافظة الدقهلية الشهادة الاعدادية المكفوفين طالبة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

البيت الأبيض: واشنطن لن تعمل على تحديد المسؤول عن تنفيذ هجوم المسيرات على موسكو

إصابة 23 سيدة فى انقلاب سيارة نصف نقل بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يوصى ولى عهد المملكة الأردنية أن "تظل مخافة ربنا بين عينيه"

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة