الأولى على الشهادة الإعدادية مكفوفين: حلمى أتعين معيدة فى الجامعة

عبرت الطالبة لوجين أحمد محمد عبدالله الأولي علي مستوى محافظة الدقهلية في الشهادة الإعدادية للمكفوفين، عن فرحتها بتفوقها ووصولها الي المركز الأول على مستوى المحافظة .

وقالت لوجين أنها كانت تسعى وتجتهد لتحقيق حلمها، والوصول إلي أهدافها بتفوق ، وبالرغم من مرورها بفترات احباط كثيره الا انها استطاعت التغلب عليها و تحقيق هدفها.

وأضافت أن والدتها ووالدها هما أصحاب الفضل في نجاحها و تفوقها، فهما أكبر داعم لها في الحياة ،و هما من زرعا فيها امل الوصول لحلمها و ساعداها علي ذلك.

واستكملت الأولى على الشهادة الاعدادية “ حلمى أطلع الأولى على الثانوية العامة و أتخصص فى اللغة الإنجليزية أو الفرنسية و أصبح معيدة فى الجامعة”.