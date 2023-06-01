الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الفائز بجائزة الدولة التشجيعية

الناقد مدحت صفوت: أطرق أبواب النصوص ولا أنتظر ردا

مدحت صفوت
مدحت صفوت

توّج الناقد والكاتب الصحفي  مدحت صفوت  بجائزة الدولة التشجيعية  2023 في مجال الدراسات النقدية والتي أُعلنت أمس ، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس.

وقال الكاتب الصحفي والناقد مدحت صفوت لـ"الدستور": "فوزي بجائزة الدولة التشجيعية تقدير معنوي ودفعة قوية للاستمرار في المسار الذي قطعته على نفسي منذ أن بدأت مسار البحث النقدي، ألا وهو البحث عن الجديد في النقد الأدبي، بخاصة استراتيجيات ما بعد الحداثة، وهنا تأتي الجائزة من لجنة كتبت في حيثياتها، ضمن أسباب الفوز "وضوح الرؤية النقدية التجرببية"، وحقيقة هذا جوهر الإبداع عمومًا، نصوصًا ونقدًا، التجريب.

وتابع "صفوت": "دعني أقول لك إنه لولا التجريب لما تقدمت البشرية أصلًا، فالإنسان تطور من خلال التجريب، ومن ثم هذا ما أسعى إليه، أن أجرب، حتى وإن توقف التجريب عند حد "أن أطرق على اﻷبواب"، دون أن أعول على مجيب أو أن أنتظر ردًا.

وأضاف "صفوت": "طوال السنوات الماضية، كان البعض يراني طارحًا رؤى على غير المألوف، لابأس، فالمغايرة هدف فى حد ذاتها، بعيدًا عن الذين يعادونها ويخاصمون من يسعى للاختلاف، بقولهم «خالف تُعرف»، أفكر دائمًا لماذا لا تصبح تَعرف، أي أن تختلف فتجرب فتدرك وتتعلم، ومن هنا يأتي عنوان "5X5" غير مألوف، فهل تعتقد بوجود كتابٍ نقدي سابق بعنوان كهذا؟

ولفت "صفوت" إلى "إنها المغامرة، فقد تذكر عنوان كتاب ــ رولان بارت «س/ ز»، هنا تسلحت بالتفكيك، ودخلت إلى عالم المجموعات القصصية الخمس، ورأيت بعد قراءة المجموعات، أن أقسم أشباح الحقيقة إلى خمسة محاور طيفية، لنصبح أمام خمسة أشباح فى خمس مجموعات، وهو ما قصدته بالعنوان الرئيسى كشكل من العنونة لم تعتده الدراسات النقدية العربية.

وختم صفوت "مؤكدًا أن النقد في نظري عملية إبداعية ومغامرة يجب الخوض في أمواجها بما هو مختلف، وإن لم تقدم الجديد فليس هناك سببًا للكتابة، وربما يفسر هذا قلة إصداراتي، فكتاب "خمسة في خمسة" هو الإصدار الثالث لي.

الناقد والكاتب الصحفي مدحت صفوت جائزة الدولة التشجيعية الدكتورة نيفين الكيلاني النقد في نظري عملية إبداعية الدكتور هشام عزمي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 فى تفحم ميكروباص على الطريق الأوسطى بأكتوبر

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

البيت الأبيض: إرسال طائرات F16 لأوكرانيا مرتبط بضمان عدم استخدامها ضد روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يوصى ولى عهد المملكة الأردنية أن "تظل مخافة ربنا بين عينيه"

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة