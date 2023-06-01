الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب تستعرض رؤيتها لملف التعليم بالحوار الوطنى

الدكتورة صفاء حسني
الدكتورة صفاء حسني

استعرضت الدكتورة صفاء حسني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رؤيتها لملف التعليم بالحوار الوطني، قائلة: "إن التنسيقية منذ اليوم الأول لها وهي حوار وطني مصغر يشمل كافة الفئات".

 

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج الحوار الوطني، المذاع عبر فضائية Extra news، أن التنسيقية منذ اليوم الأول وهي حريصة منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوته للحوار الوطني، بأن تنزل إلى الشارع وتتحدث مع كافة الفئات، وتكون جاهزة بأوراق عمل ومقترحات في كافة القضايا.

 

وأوضحت أن أهم القضايا هي قضية التعليم، حيث تعتبر قضية تشغل كل بيت، وهي قضية القضايا، فإذا تحسن التعليم ستتحسن الكثير من الأشياء في مصر وفي المجتمع.

 

وأشارت إلى أن التنسيقية بدأت بإعداد مقترحات في كافة الجوانب، لافتة إلى أن جوانب التعليم تتمثل في: "المعلم، الطالب، المنهج الدراسي، البنية التحتية، الإدارة، واستراتيجية تضم كل المؤسسة التعليمية بإداراتها وكيانها".

 

وبينت أن هذه الاستراتيجية من المفترض أن تضم كل هذه المكونات تحت مظلتها، لافتة إلى أن أهم ما يجب التركيز عليه هو المعلم وتحسين أوضاعه.

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