الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى لإنشاء مدرسة ثانوية للتمريض بمركز تلا بالمنوفية

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة هناء سرور

 طالبت النائبة الدكتورة هناء سرور، عضو  لجنة الصحة بمجلس النواب، بإنشاء مدرسة تمريض للبنين بمستشفى التكامل الصحي بقرية زواية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وتقدمت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بخطاب ووجهته للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تطالب فيه بإنشاء مدرسة تمريض للبنين بمستشفى التكامل الصحي بالقرية.

وتم توجيه الطلب للدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التكليف والتدريب بوزارة الصحة، للنظر فيه.

وكان عدد من أهالي مركز تلا بالمنوفية قد تقدم بطلب للدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لإنشاء مدرسة ثانوية للتمريض للبنين بقرية زاوية بمم بمركز تلا خاصة وأنه يتوافر بالقرية أرض تصلح لإنشاء المدرسة، فيما تبعد القرية عن مركز تلا مسافة 3 كيلو، وبالتالي فإن المدرسة ستخدم أبناء مركز تلا ككل.

يذكر أن لجنة الصحة بمجلس النواب سبق وناقشت ميزانية أمانة الصحة النفسية و ذلك بحضور الدكتورة  منن عبدالمقصود رئيس أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة. 

هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إنشاء مدرسة تمريض للبنين تلا محافظة المنوفية خالد عبد الغفار

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