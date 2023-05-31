الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة كريستو.. البرازيل تصعد لدور الثمانية برباعية في تونس بكأس العالم للشباب

كريستو تألق في مباراة
كريستو تألق في مباراة تونس والبرازيل

أوقف منتخب البرازيل للشباب مغامرة نظيره التونسي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة، المقامة حاليا في الأرجنتين، بعدما تغلب عليه 4 / 1، اليوم الأربعاء، في دور الـ16 للمسابقة، ليحجز مقعدا في دور الثمانية بالمونديال.

وشهدت المباراة مشاركة محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس تحت 20 عاما.

وافتتح ماركوس ليوناردو التسجيل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله أندريه سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة 31.

واضطر منتخب البرازيل للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه روبيرت رينان في الدقيقة 45، لكن المنتخب التونسي لم يتمكن من استغلال النقص العددي في صفوف منافسه، الذي أضاف الهدف الثالث بواسطة ماتيوس مارتينس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

واختتم أندريه سانتوس مهرجان الأهداف البرازيلية، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 11 من الوقت الضائع، قبل أن يحرز جبريل عثمان هدف الشرف للمنتخب التونسي في الدقيقة 13 من الوقت الضائع.

وكان منتخب تونس، الذي سجل ظهوره الثالث في مونديال الشباب بعدما شارك في نسختي 1977 و1985، صعد للأدوار الإقصائية في النسخة الحالية للبطولة، بعدما جاء ضمن أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث في المجموعات الستة بالمسابقة.

وحصد منتخب تونس 3 نقاط خلال مشاركته في المجموعة الخامسة، عقب فوزه 3 / صفر على منتخب العراق، وخسارته صفر / 1 أمام منتخبي إنجلترا وأوروجواي.

في المقابل، تربع منتخب البرازيل، الذي توج باللقب 5 مرات، على قمة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه 6 / صفر على جمهورية الدومينيكان و2 / صفر على نيجيريا، فيما خسر 2 / 3 أمام إيطاليا.

منتخب البرازيل منتخب تونس كريستو كأس العالم للشباب 2023

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

"شهادات من ثورة 30 يونيو".. "الباز" يقدم برنامج "الشاهد" على إكسترا نيوز

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة