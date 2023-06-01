مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 1 يونيو 2023

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وتختلف مواقيت الصلاة باختلاف فصول السنة، كما تختلف من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة بصورة يومية لأدائها في مواعيدها، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الخميس 1 يونيو 2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-6-1 4:11 ص 5:54 ص 12:53 م 4:29 م 7:51 م 9:23 م

مواقيت الصلاة في الاسكندرية



المدينة التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الأسكندرية 2023-6-1 4:11 ص 5:57 ص 12:58 م 4:37 م 7:59 م 9:32 م

مواقيت الصلاة بالمحافظات