الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 1 يونيو 2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وتختلف مواقيت الصلاة باختلاف فصول السنة، كما تختلف من محافظة لأخرى باختلاف موقعها الجغرافي، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة بصورة يومية لأدائها في مواعيدها، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر اليوم الخميس 1 يونيو 2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-6-14:11 ص5:54 ص12:53 م4:29 م7:51 م9:23 م

 

 

فتوى أثارت جدلًا.. الإفتاء: "لا نقول النبى مات من باب التأدب"

"الإفتاء" توضح آداب الحاج فى تأدية مناسك الحج

مواقيت الصلاة في الاسكندرية 
 

المدينةالتاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأسكندرية2023-6-14:11 ص5:57 ص12:58 م4:37 م7:59 م9:32 م

 

 

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"الإفتاء" توضح حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما

مواقيت الصلاة بالمحافظات 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
طنطــا2023-6-14:9 ص5:54 ص12:54 م4:32 م7:54 م9:26 م
المنصورة2023-6-14:6 ص5:52 ص12:52 م4:31 م7:53 م9:26 م
الزقـازيق2023-6-14:8 ص5:52 ص12:52 م4:29 م7:51 م9:24 م
أسيــوط2023-6-14:22 ص6:1 ص12:53 م4:22 م7:45 م9:13 م
سـوهاج2023-6-14:23 ص6:0 ص12:51 م4:19 م7:42 م9:8 م
بنى سويف2023-6-14:15 ص5:57 ص12:53 م4:27 م7:50 م9:20 م
المنـيـا2023-6-14:21 ص6:1 ص12:55 م4:26 م7:49 م9:17 م
قـــنا2023-6-14:20 ص5:57 ص12:47 م4:13 م7:37 م9:3 م
أســوان2023-6-14:26 ص6:1 ص12:46 م4:7 م7:31 م8:55 م
الصلاة مواقيت الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

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