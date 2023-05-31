رياض المالكي: فلسطين أصبحت قضية وجودية

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، إن الدول العربية ليس لديها إشكالية مع إسرائيل سوى احتلال الأراضي العربية، وبالتالي فإن إسرائيل ستكسب كثيرًا من الانسحاب من فلسطين، وستقيم سلاما مع فلسطين وتنهي حالة الحرب من المنطقة.

وأضاف “المالكي” خلال حديثه لبرنامج "حوار خاص" مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المشكلة الحالية ليست مجرد استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، لكنها تعمل الآن على ضم هذه الأرض الفلسطينية إلى إسرائيل، وإخراج الفلسطينيين منها بالكامل.

إسرائيل تحاول تجاهل القضية الفلسطينية وأنها القضية الجوهرية للدول العربية

ولفت إلى أن القضية الآن، أصبحت قضية وجودية للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لا تستوعب موقف الدول العربية المساند للقضية الفلسطينية، ورغم مبادرة السلام العربية فإن إسرائيل لا تقرأ بشكل صحيح مواقف الدول العربية، وتحاول أن تتجاهل وتتغاضى بشكل كامل أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية للدول العربية.