الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريليفو: ريال مدريد يجهز "بيان الرحيل" لتوديع كريم بنزيما

كريم بنزيما
كريم بنزيما

أكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يجهز بيان الوداع لمهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، الذي اقترب من الانتقال إلى اتحاد جدة.

واقترب كريم بنزيما من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر، براتب يُقدر بـ 200 مليون يورو على مدار موسمين.

وأوضحت شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن بنزيما غاب عن تدريب الفريق الجماعي، بسبب بعض الانزعاجات، لكنه شارك في محادثة بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نهاية الجلسة، وهي إشارة أخرى تدل على أنه هناك شيء قد يحدث فيما يخص مستقبل اللاعب.

وتابع التقرير أن إصرار المشروع العربي وموقف اللاعب الفرنسي يثير المزيد والمزيد من الشكوك في النادي، حيث أن بنزيما غادر مقر التدريبات رفقة كريم الجزيري وكيل أعماله.

وذكرت الشبكة أنه في النادي يثقون في أن بنزيما لن يتأخر وسيكشف قراره النهائي في الساعات القليلة المقبلة، كما أنهم يقومون بالفعل بإعداد محتوى وداع عبر شبكات النادي الاجتماعية في حالة وصول هذا التأكيد بالرحيل.

وينتهي عقد الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن اتحاد جدة وافق على كل طلبات المهاجم كريم بنزيما.

وتابع التقرير أن ريال مدريد يعتقد بأن كريم بنزيما سيقبل العرض، لكن المهاجم الفرنسي لم يتخذ قراره بعد حتى الآن.

وذكر التقرير أن وفدا سعوديا سافر إلى العاصمة المدريدية لمقابلة  كريم حامل الكرة الذهبية، وإقناعه بقبول المشروع، حيث استمرت المناقشات منذ عدة أسابيع.

وأردفت الشبكة أن الحكومة السعودية ترغب في إرسال كريم بنزيما إلى الاتحاد رغم احتمالية وجود الهلال في الصورة أيضًا، حيث سيحصل اللاعب على راتب قدره 200 مليون يورو على مدار عامين.

ريال مدريد كريم بنزيما بنزيما اتحاد جدة مدريد

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس

"شهادات من ثورة 30 يونيو".. "الباز" يقدم برنامج "الشاهد" على إكسترا نيوز

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة