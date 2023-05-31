ريليفو: ريال مدريد يجهز "بيان الرحيل" لتوديع كريم بنزيما

أكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني يجهز بيان الوداع لمهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، الذي اقترب من الانتقال إلى اتحاد جدة.

واقترب كريم بنزيما من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر، براتب يُقدر بـ 200 مليون يورو على مدار موسمين.

وأوضحت شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن بنزيما غاب عن تدريب الفريق الجماعي، بسبب بعض الانزعاجات، لكنه شارك في محادثة بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نهاية الجلسة، وهي إشارة أخرى تدل على أنه هناك شيء قد يحدث فيما يخص مستقبل اللاعب.

وتابع التقرير أن إصرار المشروع العربي وموقف اللاعب الفرنسي يثير المزيد والمزيد من الشكوك في النادي، حيث أن بنزيما غادر مقر التدريبات رفقة كريم الجزيري وكيل أعماله.

وذكرت الشبكة أنه في النادي يثقون في أن بنزيما لن يتأخر وسيكشف قراره النهائي في الساعات القليلة المقبلة، كما أنهم يقومون بالفعل بإعداد محتوى وداع عبر شبكات النادي الاجتماعية في حالة وصول هذا التأكيد بالرحيل.

وينتهي عقد الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن اتحاد جدة وافق على كل طلبات المهاجم كريم بنزيما.

وتابع التقرير أن ريال مدريد يعتقد بأن كريم بنزيما سيقبل العرض، لكن المهاجم الفرنسي لم يتخذ قراره بعد حتى الآن.

وذكر التقرير أن وفدا سعوديا سافر إلى العاصمة المدريدية لمقابلة كريم حامل الكرة الذهبية، وإقناعه بقبول المشروع، حيث استمرت المناقشات منذ عدة أسابيع.

وأردفت الشبكة أن الحكومة السعودية ترغب في إرسال كريم بنزيما إلى الاتحاد رغم احتمالية وجود الهلال في الصورة أيضًا، حيث سيحصل اللاعب على راتب قدره 200 مليون يورو على مدار عامين.