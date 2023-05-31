الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المالكى: الحكومة العراقية جادة للنهوض بالواقع الاقتصادى

المالكي
المالكي

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق، نوري المالكي، الأربعاء، أن الحكومة جادة للنهوض بالواقع الاقتصادي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المالكي استقبل في مكتبه اليوم سفير المملكة المتحدة في العراق مارك برايسون، وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات".

أضاف أن "اللقاء شهد التأكيد على مواصلة التعاون البناء، ودعم جهود العراق الرامية الى تعزيز الاستقرار والأمن وتلبية مطالب الشعب العراقي ومساندة الحكومة العراقية في إجراء الإصلاح والتنمية، وفتح مسارات جديدة لتطوير مستوى العلاقات بين البلدين".

ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون، بحسب البيان، الشركات البريطانية للدخول الى السوق العراقية والمساهمة في عملية البناء والإعمار، وتبادل الخبرات وتطوير الواقع الاقتصادي، وتأهيل البنى التحتية والنهوض بواقع الخدمات، ودعم القطاع الخاص.

وأشار المالكي إلى أن "الحكومة جادة للنهوض بالواقع الاقتصادي وعودة العمل للمشاريع التي توقفت خلال الفترة الماضية".

بدوره أكد السفير برايسون اهتمام بلاده في تطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة، وبما يحقّق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

المالكي العراق الواقع الاقتصادي ائتلاف دولة القانون المملكة المتحدة مارك برايسون المكتب الاعلامى ائتلاف العلاقات

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