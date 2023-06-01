موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأثنين المقبل على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد استعاد ذاكرة الانتصارات بالفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 22 ببطولة الدوري.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة من 29 مباراة، حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأثنين المقبل الموافق 5 يونيو الجارى، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري، مباراة الزمالك والاتحاد السكندري على الهواء مباشرًا ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز على الاتحاد السكندرى لمواصلة الانتصارات، والتمسك بالأمل فى منافسة بيراميدز وفيوتشر على انهاء الموسم فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى، حتى يتثنى له المشاركة فى الموسم القادم فى بطولة دورى أبطال افريقيا، والتى ودعها الفارس الابيض هذا الموسم من دور المجموعات للموسم الثانى على التوالى.