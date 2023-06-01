الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منشور غامض لمارك زوكربرج عبر الفيسبوك يثير الجدل والسخرية

مارك زوكربرج
مارك زوكربرج

آثار مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، الكثير من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر منشور غامض قبل أن يحذفه بدقائق. 

 

وكان يضمن المنشور المحذوف لزوكربج  مجموعة من الأرقام، ومع ذلك حصد المنشور على الآلاف التعليقات، وسط تساؤلات عن معنى الارقام المنشورة . 

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وفي السياق ذاته، لم يعلق او يوضح زوركربج سبب نشره لهذه الأرقام، لكنه أضاف تعليقا واحدا إلى المنشور يقول فيه:”تابعوني رجاء”. وهو ما زاد حيرة المتابعين.

 

وهو ما قد لقى العديد من التعليقات حول هذه الارقام حول رصيده البنكي، او تكهنات بشأن حادثة القرصنة المحتملة بعد ظهور المنشور. 

 

  وقد جاء المنشور والرسالة الغامضة موجة من التكهنات، حيث يحاول المستخدمون فك تشفير معناها، هو قد يبدو إن أكاونت مارك زوكربيرج قد تعرض للقرصنة لبضعة دقائق .  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026WP2keJEQD4DGgmGMjB3PEf9312qu7UDmYm1jcoqqR9WTwADDx7KQ3Avw9fZ7YLyl&id=100084258902385&mibextid=Nif5oz

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Mqu4bq9qF4ZPhKZ4YJCMPBky21N2hENPMV4BQzdKREFKeKb66CSE8NpmRqiYc1SNl&id=100075653182657&mibextid=Nif5oz

 

 

حملة ضد الاضرار عبر الانترنت للاطفال 

 

 

وفي سياق متصل، من المقرر أن يصطدم مارك زوكربيرج مع نظير في المملكة المتحدة حيث ينظم حملة ضد الأضرار عبر الإنترنت عندما تتهمه في اجتماع للمساهمين بوضع الأرباح قبل سلامة الأطفال.

 

وستقوم البارونة كيدرون ، المحرض على رمز الأطفال عبر الإنترنت في المملكة المتحدة وكاليفورنيا ، بمخاطبة الاجتماع السنوي للمساهمين في أعمال  زوكربيرج الرئيس التنفيذ عبر الفيسبوك ميتا - الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام وواتس آب - مساء الأربعاء.

 

وهي تتحدث عن دعم تعديل من قبل المساهمين المتمردين يتطلب من الشركة نشر تقرير سنوي يقيّم إلى أي مدى قد حسنت أنظمة السلامة الخاصة بها لحماية الأطفال من الأضرار عبر الإنترنت.

 

وتعد ليدي كيدرون ، منتجة أفلام هوليوود السابقة ومؤسس مؤسسة 5Rights Foundation ، التي تقوم بحملات من أجل سلامة الأطفال عبر الإنترنت ، ستتهم السيد زوكربيرج ببناء شركة "عملاقة" على حساب رفاه الأطفال وحتى حياة الأطفال.

 

كان Instagram المملوك لشركة Meta هو التطبيق الأخير الذي وصلت إليه مولي راسل ، 14 عامًا ، قبل ساعات فقط من قتلها.

اختراق حساب مارك الرئيس التنفيذي فيسبوك

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