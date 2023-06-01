الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قصر السينما يستضيف النجم حسن يوسف فى ندوة يعقبها عرض "الجبان والحب"

النجم حسن يوسف
النجم حسن يوسف

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، أن قصر السينما سيستضيف النجم الكبير حسن يوسف الأحد المقبل الموافق 4 يونيو في تمام الساعة السابعة ونصف.

ويحل الفنان القدير حسن يوسف ضيفا على جمهوره في ندوة يديرها المخرج الكبير عادل عوض وبعدها يتم تكريمه وتسليمه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مشواره الفني الحافل وتاريخه الكبير.

كما سيتم عرض فيلم الجبان والحب من إنتاجه وإخراجه وبطولته مع النجمة الكبيرة شمس البارودي والنجمة الكبيرة هند رستم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن يوسف هو مسلسل الضاهر من إخراج ياسر زايد وبطولة محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم.

مثل حسن يوسف وأخرج العديد من الأفلام اشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي"، واتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب.

كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية الكبي الهيئة العامة الهيئة العامة لقصور الهيئة العامة لقصور الثق البار البارود إله

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