محمود السعيد: 2060 فردًا ناقشوا 14 قضية متنوعة خلال جلسات الحوار الوطنى

قال الإعلامي محمود السعيد، إنه تحت شعار "البحث عن القواسم المشتركة"، يستعد الحوار الوطني، الأحد المقبل لبدء أسبوع ثالث، لتناول أبرز القضايا المطروحة، ضمن محاوره الثلاثة؛ السياسية، الاقتصادية، المجتمعية.

وأضاف السعيد خلال تقديمه برنامج "الحوار الوطني" المذاع عبر فضائية Extra news، أن تجربة الحوار الوطني تستحق التوقف والتأمل، لافتاً إلى أنه بعد 24 جلسة من النقاشات، عكست مدى النجاح الذي تحقق في إدارة الاختلاف، وسط إطار من الانضباط، فقبل جلسة اليوم الخاصة، حضر الجلسات التي بلغت نحو 24 جلسة، ما يقرب من 2060 فردًا، ناقشوا 14 قضية، في محاور مختلفة، ما بين سياسية واقتصادية ومجتمعية.

وأوضح أن 800 مُشارك تحدث خلال الجلسات، في مختلف القضايا، بحضور 200 من ممثلي الصحافة والإعلام للتغطية الإعلامية، بالإضافة إلى السفراء وممثلي السفارات والقنصليات المختلفة في مصر.

وأشار إلى أن كل هذه الأرقام والدلالات ناتجة عن إرادة وصدق الحوار الوطني، الذي يعتبر بناءً تأسيسيًا لمرحلة مستقبلية مناسبة لكل القوى والحركات السياسية والأحزاب، للانطلاق في مساحات مشتركة نحو مستقبل أفضل.