قبل ضمها.. ماكرون يدعو "الناتو" لمنح أوكرانيا ضمانات أمنية موثوقة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى منح أوكرانيا ضمانات أمنية "ملموسة وموثوقة" في انتظار ضمّها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفقاً لـ(فرانس برس).

ودعا ماكرون في خطاب ألقاه في منتدى الأمن الإقليمي (غلوبسيك) في براتيسلافا، إلى تعزيز قوة أوروبا الدفاعية داخل الحلف رغم تحفظات العديد من دول وسط أوروبا وشرقها.

كما حض الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التفكير في حوكمته و"ابتكار صيغ" لتلبية تطلعات عضوية لدول في أوروبا الشرقية والبلقان.

وأعلن “ماكرون” أن موضوع تقديم الغرب ضمانات أمنية ملموسة وموثوقة لأوكرانيا سيكون في قلب نقاشات جماعية في الأسابيع المقبلة، قبيل قمة الناتو في فيلنيوس والمزمع عقدها في يوليو.