الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: إرسال طائرات F16 لأوكرانيا مرتبط بضمان عدم استخدامها ضد روسيا

طائرات F16
طائرات F16

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أنن إرسال طائرات F16 لأوكرانيا مرتبط بضمان عدم استخدامها ضد روسيا، حيث سنرسل لكييف منظومات ستينغر المحمولة وأنظمة أفينجر الدفاعية. 

وأضاف بيان البيت الأبيض: لا نملك معلومات عن هوية المسؤول عن هجمات المسيّرات على موسكو. 

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الأربعاء إن إدارة بايدن لا تعرف المسؤول عن هجوم بطائرة مسيرة في موسكو هذا الأسبوع.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة ليس لديها "معلومات محددة تخبرنا من المسؤول" عن هجوم على مبنى سكني في موسكو ، مضيفا أن أوكرانيا نفت مسؤوليتها.

وأضاف: "ليس الأمر كما لو أننا سنخرج ونحقق في هذا الأمر، لن يكون ذلك مناسبًا لنا للقيام به".

ولدى سؤاله عما إذا كان الهجوم جزءًا من هجوم الربيع الأوكراني، قال كيربي: "إن الأمر متروك للجيش الأوكراني لشرح متى وكيف يبدأ هجومهم المضاد.

وقال: "خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط كان هناك الكثير من القتال والكثير من ذهاب وإياب هنا، وأعتقد أنني بحاجة إلى ترك الأمر عند هذا الحد".

وأضاف كيربي: "نحن لا نقول لهم أين يجب أن يضربوا"، لكنه قال إن الولايات المتحدة لا تدعم الهجمات داخل روسيا. 

وفي سياق متصل، تكثفت الجهود الدولية لنزع فتيل الأزمة في كوسوفو يوم الأربعاء حيث نظم الصرب المزيد من الاحتجاجات في بلدة شمالية، وأدت الاشتباكات مع قوات حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إصابة العشرات وإثارة مخاوف من تجدد الصراع في المنطقة المضطربة.

من المقرر أن تبدأ الإحاطة الإعلامية للبيت الأبيض الساعة 1:30 بعد الظهر. ET. شاهد الحدث مباشرة في اللاعب أعلاه.

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