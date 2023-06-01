مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 1 يونيو 2023

استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس وسط تباين كبير في سعره طوال شهر مايو، حيث حافظ الحديد على سعره في النصف الأول من الشهر عند الارتفاعات التي سجلها منذ بداية العام مع التغير الكبير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار .

بينما تراجع سعر طن الحديد في النصف الثاني من مايو مع زيادة الركود الذي يعاني منه سوق مواد البناء وعاود الارتفاع مرة ثانية في الأسبوع الأخير منه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 1 يونيو.

سعر طن الحديد

الحديد الخام : 105.2دولار / الطن المترى

حديد التسليح : 539.33دولار / طن

طن الحديد من مصانع حديد عز 40,200 جنيه

طن الحديد من مصانع بشاى 39,700 جنيه

حديد المصريين 39,500 جنيه

طن الحديد من العتال 39,500 جنيه

حديد سرحان 39,500 جنيه

حديد المراكبى 39,500 جنيه

حديد العشري 39,500 جنيه

حديد عطية 39,400 جنيه

حديد المعادي 39,300 جنيه

حديد الكومى 39,300 جنيه

سعر الأسمنت اليوم