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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 1 يونيو 2023

مواد البناء
مواد البناء

استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس وسط تباين كبير في سعره طوال شهر مايو، حيث حافظ الحديد على سعره في النصف الأول من الشهر عند الارتفاعات التي سجلها منذ بداية العام مع التغير الكبير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار .

 

بينما تراجع سعر طن الحديد في النصف الثاني من مايو مع زيادة الركود الذي يعاني منه سوق مواد البناء وعاود الارتفاع مرة ثانية في الأسبوع الأخير منه.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 1 يونيو. 

 

سعر طن الحديد 

  • الحديد الخام :   105.2دولار / الطن المترى
  • حديد التسليح : 539.33دولار / طن
  • طن الحديد من مصانع حديد عز       40,200 جنيه
  • طن الحديد من مصانع  بشاى   39,700 جنيه
  • حديد المصريين    39,500 جنيه
  • طن الحديد من العتال     39,500 جنيه
  • حديد سرحان      39,500 جنيه
  • حديد المراكبى     39,500 جنيه
  • حديد العشري      39,500 جنيه

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  • حديد عطية  39,400 جنيه
  • حديد المعادي      39,300 جنيه
  • حديد الكومى 39,300 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم 

  • الأسمنت المسلح   2,050 جنيه
  • اسمنت النصر      2,010 جنيه
  • أسمنت المهندس    2,020 جنيه
  • أسمنت المصري   2,040 جنيه
  • أسمنت الماكس     2,020 جنيه
  • أسمنت الصرح    2,030 جنيه
  • أسمنت العامرية عادة     2,035 جنيه
  • اسمنت السويدي    2,060 جنيه
  • أسمنت الممتاز     2,055 جنيه
  • أسمنت السويس    2,040 جنيه
  • أسمنت تايتان      2,020 جنيه
  • أسمنت التعمير     1,940 جنيه
  • أسمنت المنيا 1,940 جنيه
  • اسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
  • اسمنت المخصوص       1,990 جنيه
  • اسمنت العسكري   1,880 جنيه
  • أسمنت البرج      1,900 جنيه
  • أسمنت الصخرة    1,900 جنيه
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