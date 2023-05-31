جورجييفا يتصل بالرئيس.. اقتصادي: صندوق النقد الدولي داعم للدولة المصرية

قال الخبير الاقتصادي د.خالد الشافعي إن الاتصال الهاتفي من كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى بالرئيس السيسي، يعد دعمًا للتعاون المثمر بين صندوق النقد الدولي ومصر، لافتًا إلى أن الحكومة استجابت لكثير من شروط برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد.

أضاف الشافعي، لـ"الدستور"، أن مصر قادرة على تجاوز جميع المحنات والأزمات الاقتصادية، ودليل ذلك أن الصندوق داعم للدولة المصرية والتنمية المستدامة، إضافة إلى دعمه على جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة الحالية تزامنًا مع الازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع نتيجة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية والأحداث التي صاحبت ذلك من موجة تضخمية أصابت الاقتصاد العالمي ككل مما أدى إلى حدوث ركود وارتفاع في سعر الدولار وتأثر الأسواق الناشئة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن المكالمة تدل على حرص القيادة السياسية على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم المؤسسات الدولية لصالح الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الهامة، وسيكون لها مردود إيجابي من المستثمرين والمؤسسات الدولية الأخرى التي تنتظر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي لانه يعد البوصلة التي توجه الاستثمارات نحو اي دولة.