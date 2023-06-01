الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد: مش مصدقين إن الحلم بقى حقيقة

الفائزون بالدولة
الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد

"مش مصدق أن الحلم كبر وبقي حقيقة وكمان بيفوز في جائزة الدولة التشجيعية " بهذه الكلمات وصف المهندس عمر حسن إبراهيم أحد أعضاء الفريق الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون فرع مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمباني هو واثنين من زملائه وشركائه في مشروعه الفائز " إستبينا".

 

ولفت المهندس عمر أن الفكرة بدأت من مبادرة لي في ٢٠١٤ وهدفها إحياء تراث بورسعيد لتكون منارة ثقافية، ولكن بعد أزمة انتشار فيروس كورونا أصبحت فكرة تخصيص مكان من أجل ورش العمل والفعاليات وغيرها من الأعمال ضروري ومن هنا بدأت فكرة " إستبينا" .

 

وعن شركاء العمل قال عمر إنهم ثلاثة من المهندسين وهم: هو عمر حسن إبراهيم عبدالله مهندس مدني ، والمهندس محمد حسن السيد إبراهيم عبدالله، مهندس عمارة والمهندس محمد مسعد فهمي منصور شعبة بناء السفن وجميعهم من أبناء المدينه الباسلة.

 

ويقول المهندس محمد مسعد أبلغنا مسؤل بالمجلس الأعلى للثقاقة بفوزنا وكانت من أسعد الأخبار في حياتي  لكون المشروع هو حلم حياتنا وأصبح واقع ملموس يفيد الجميع .

 

وعن طبيعة المشروع قال مهندس محمد حسن إن المشروع هو مكان مجهز للمذاكرة ولورش للعمل وأيضا لتناول الطعام هو مكان كامل متكامل لخدمة صناع النجاح ويوفر كل الخدمات والإمكانيات في مكان واحد دون عناء.

 

الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد
الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد
جائزة الدولة التشجيعية
جائزة الدولة التشجيعية
الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد
الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد
الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد
الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد
الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد
الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد
جائزة الدولة التشجيعية
جائزة الدولة التشجيعية
جائزة الدولة التشجيعية
جائزة الدولة التشجيعية
أبناء المدينة الباسلة أزمة انتشار فيروس كورونا اصبحت التشجيع الدكتورة نيفين التشجيعية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 فى تفحم ميكروباص على الطريق الأوسطى بأكتوبر

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يوصى ولى عهد المملكة الأردنية أن "تظل مخافة ربنا بين عينيه"

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة