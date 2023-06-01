الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد: مش مصدقين إن الحلم بقى حقيقة

"مش مصدق أن الحلم كبر وبقي حقيقة وكمان بيفوز في جائزة الدولة التشجيعية " بهذه الكلمات وصف المهندس عمر حسن إبراهيم أحد أعضاء الفريق الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في مجال الفنون فرع مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمباني هو واثنين من زملائه وشركائه في مشروعه الفائز " إستبينا".

ولفت المهندس عمر أن الفكرة بدأت من مبادرة لي في ٢٠١٤ وهدفها إحياء تراث بورسعيد لتكون منارة ثقافية، ولكن بعد أزمة انتشار فيروس كورونا أصبحت فكرة تخصيص مكان من أجل ورش العمل والفعاليات وغيرها من الأعمال ضروري ومن هنا بدأت فكرة " إستبينا" .

وعن شركاء العمل قال عمر إنهم ثلاثة من المهندسين وهم: هو عمر حسن إبراهيم عبدالله مهندس مدني ، والمهندس محمد حسن السيد إبراهيم عبدالله، مهندس عمارة والمهندس محمد مسعد فهمي منصور شعبة بناء السفن وجميعهم من أبناء المدينه الباسلة.

ويقول المهندس محمد مسعد أبلغنا مسؤل بالمجلس الأعلى للثقاقة بفوزنا وكانت من أسعد الأخبار في حياتي لكون المشروع هو حلم حياتنا وأصبح واقع ملموس يفيد الجميع .

وعن طبيعة المشروع قال مهندس محمد حسن إن المشروع هو مكان مجهز للمذاكرة ولورش للعمل وأيضا لتناول الطعام هو مكان كامل متكامل لخدمة صناع النجاح ويوفر كل الخدمات والإمكانيات في مكان واحد دون عناء.

الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد

جائزة الدولة التشجيعية

الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد

الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد

الفائزون بالدولة التشجيعية فى بورسعيد

جائزة الدولة التشجيعية