غادة موسى توضح أهمية مناقشات قانون المجلس الوطنى للتعليم والتدريب

أوضحت الدكتورة غادة موسى، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رؤيتها فيما يتعلق بالقرار الخاص بالمجلس الأعلى الوطني للتعليم والتدريب، قائلة: قرار في غاية الأهمية.

وأعربت موسى خلال لقائها ببرنامج "الحوار الوطني" المذاع عبر فضائية Extra news، عن تقديرها للمقترح الخاص بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، لافتة إلى أن فكرة مناقشة مشروع القانون قبل الاستقرار عليه، هي فكرة جيدة.

وأوضحت أنها تهتم بشقين؛ الأول حوكمة الموضوع، والثاني متعلق بالمضمون وكيفية تنفيذه، لافتة إلى أنه في حالة التفكير في التنفيذ سيكون هناك صعوبة، لأننا جميعًا متفقون على أن التشكيل صعب بعض الشئ.

وأكدت أنه دائمًا في الحوكمة ننظر إلى كيفية اتخاذ القرار، من خلال الأطراف المعنية مباشرة.