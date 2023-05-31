الحكومة تحصّل 275 مليون جنيه رسومًا من جمارك الدخان 2023

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال مايو 2023 حوالى 223 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 21 ألفا و 947 طردا بوزن إجمالي 4658 طنا و774 كيلوجراما، تم الإفراج عن 23 شهادة سحب جزئية بعدد 11 آلاف و103 طرود بوزن إجمالي 2323 طنا و622 كيلو و500 جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مايو 2023 نحو 15 مليونا و 265 ألفا، وإجمالي الغرامات 292 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 251 مليونا و845 ألف جنيه، وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة 3 ملايين و155 ألف جنيه .

كما بلغ إجمالي والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة خلال نفس الفترة 1 مليون 561 ألف جنيه ورسوم الموارد المالية للدولة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 3 ملايين و 400 ألف جنيه.

وخلال شهر مايو 2023 بلغ إجمالى قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة نحو 15 مليونا و552 ألف جنيه.

بذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة، بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو 2023 حوالى 275 مليونا و505 آلاف جنيه.