6 أسماء بارزة.. مَن يكون الرئيس الأمريكى المقبل؟

يترقب المتابعون للشأن الأمريكي الصراعات الجارية على الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، وسط تراجع آمال الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب اتهامات وجهت إليه، وكذلك إعلان عدد من رموز الحزب الجمهورية نيتهم خوض السباق الانتخابي الأكبر على مستوى العالم.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية أبرز الأسماء المطروحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024.

جو بايدن

أعلن الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن اعتزامه الترشح لإعادة انتخابه، والفوز بولاية جديدة على غرار سلفه باراك أوباما.

ويركز المنافسون لبايدن على تقدمه في السن، وأن الولايات المتحدة تحتاجا رئيسا شابا، لديه الطاقة اللازمة لتحمل أعباء قيادة القوى العظمى في العالم.

دونالد ترامب

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيعود مجددا إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة، وشن هجوما حادا على الرئيس جو بايدن، الذي يصفه بالنائم، وأنه من بين أسوأ الرؤساء الأمريكيين في آخر 180 عاما.

ويحظى ترامب بشعبية كبيرة بين اليمينيين والمتدينين في الولايات المتحدة، ويتبنى خطابا شعبويا، معاد للمهاجرين.

كامالا هاريس

تمثل نائبة الرئيس جو باين كامالا هاريس المرشح الديمقراطي الأبرز حال عدم خوض بايدن للسباق المرتقب في العام المقبل.

حاكم فلوريدا

اختار حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس إطلاق حملته من ولاية أيوا في الوسط الغربي للولايات المتحدة التي تعد ضرورية لأي منافس على أعلى منصب في الولايات المتحدة، لأنها أولى الولايات التي تصوت. وقدم ديسانتيس، نفسه بديلا لـ ترامب بشكل علني اليوم.

مايك بنس

نائب الرئيس السابق مايك بنس، كان على وفاق مع ترامب حتى اقتحام مبنى الكابيتول وأعمال الشغب التي دعا إليها الرئيس السابق، وتحدى ترامب في ذلك اليوم وأكد فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

نيكي هايلي

أعلنت نيكي هايلي التي شغلت في السابق منصب حاكمة ولاية ساوث كارولينا وسفيرة لدى الأمم المتحدة، في فبراير الماضي، ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة في 2024. وقالت هايلي عبر موقع تويتر: الآن ليس الوقت المناسب للتراجع، الآن، هو الوقت المناسب لأمريكا قوية وفخورة.