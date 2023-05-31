الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عنصرين إجراميين فى مواجهة مع الأمن أثناء تهريب مخدرات بـ 44 مليون جنيه

الامن
الامن

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وقطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام - نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، في إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالبحر الأحمر.. قدرت قيمتها المالية بأكثر من 44 مليون جنيه.. ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.

وأكدت المعلومات والتحريات اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تهريب كميات كبيرة من مخدري (الحشيش - الهيدرو) من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر، وتحميلها بسيارات الدفع الرباعي تمهيداً لترويجها على عملائهما داخل البلاد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مكان تواجد تلك العناصر بأحد المدقات الجبلية بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

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