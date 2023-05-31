وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بالتجربة المصرية في ضبط شؤون المساجد

أشاد الشيخ حاتم محمد البكري، وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني بالتجربة المصرية في ضبط شئون المساجد، مؤكدًا أن التجربة المصرية تجربة عظيمة نسير على منوالها.

وأشاد وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، إشادة بالغة بكتاب "القدس والمواثيق الدولية" الصادر عن وزارة الأوقاف المصرية، حيث يؤكد هذا الكتاب أن القدس في قلوبنا، وأنها جزء من هويتنا وتاريخنا وهي مستقر أقصانا؛ أولى القبلتين وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، ومَسرى نبينا محمد (ص) وأن القدس بأقصاها أحد أهم قضايانا ، وأولوياتنا ، ومفتاح لأي حل للسلام العادل والشامل في المنطقة.

يلقي الضوء على مكانة القدس، وتاريخها، وواقعها وعدالة قضيتها ، والمواثيق الدولية الصادرة بشأنها ويدحض بالوثائق التاريخية أباطيل وأغاليط من يحاولون الانحراف بها عن مسارها الصحيح وتاريخها العريق ، وكونها عاصمة لدولة فلسطين.