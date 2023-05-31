الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف الفلسطيني يشيد بالتجربة المصرية في ضبط شؤون المساجد

كتاب القدس والمواثيق
كتاب "القدس والمواثيق الدولية"

أشاد الشيخ حاتم محمد البكري، وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني بالتجربة المصرية في ضبط شئون المساجد، مؤكدًا أن التجربة المصرية تجربة عظيمة نسير على منوالها.

وأشاد وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، إشادة بالغة بكتاب "القدس والمواثيق الدولية" الصادر عن وزارة الأوقاف المصرية، حيث يؤكد هذا الكتاب أن القدس في قلوبنا، وأنها جزء من هويتنا وتاريخنا وهي مستقر أقصانا؛ أولى القبلتين وثاني المسجدين، وثالث الحرمين، ومَسرى نبينا محمد (ص) وأن القدس بأقصاها أحد أهم قضايانا ، وأولوياتنا ، ومفتاح لأي حل للسلام العادل والشامل في المنطقة.

يلقي الضوء على مكانة القدس، وتاريخها، وواقعها وعدالة قضيتها ، والمواثيق الدولية الصادرة بشأنها ويدحض بالوثائق التاريخية أباطيل وأغاليط من يحاولون الانحراف بها عن مسارها الصحيح وتاريخها العريق ، وكونها عاصمة لدولة فلسطين.

وزير الاوقاف الفلسطيني التجربة المصرية شئون المساجد ضبط شئون المساجد القدس والمواثيق الدولية

الأكثر قراءة

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

اعتماد نتيجة "إعدادية الجيزة" بنسبة نجاح 85,17%

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم التاني 2023 عبر موقع الرسمي للوزارة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.17%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة