الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جهود أممية لإنقاذ اتفاق الحبوب بين موسكو وكييف وأنقرة

الحبوب
الحبوب

كشف مصدر أممي رفيع المستوى عن الأمم المتحدة اقترحت أن تبدأ أوكرانيا وروسيا وتركيا التحضير لاتفاقات جديدة بشأن تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشددة على أهمية التحضير لنقل الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا لإنقاذ الاتفاق.

من جانبه، أوضح المصدر الأممي لـ"رويترز" أن الأمم المتحدة تسعى لإجراء محادثات تخص توسيع اتفاق البحر الأسود الذي عقد العام الماضي ليشمل المزيد من الموانئ الأوكرانية وشحنات أخرى، وذلك بالتزامن مع بدء ذلك العمل التحضيري، مضيفًا أن كييف وأنقرة وافقا على الاقتراح الأممي وذلك حتى تتحسن عمليات تصدير الحبوب بالبحر الأسود إلا أن الجانب الروسي رفض التعليق حتى الآن.

في السياق، حذرت موسكو من احتمالية وقف اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، في حالة عدم التزام الأمم المتحدة ببنود الاتفاق مع الجانب الروسي وخاصة فيما يتعلق بتذليل العقبات أمام صادرات الحبوب الروسية والأسمدة أيضًا.

وأشار الكرملين أكثر من مرة إلى عدم تجديد الاتفاق بسبب الصعوبات والعراقيل التي تضعها العقوبات الأمريكية والغربية إلا أنها وافقت على تمديد الاتفاق لمدة شهرين آخرين يمتدان حتى يوليو القادم، إلا أن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي حذر من استمرار الأوضاع على ما هي عليه، مؤكدًا أن وقتها ستصبح روسيا مضطرة إلى وقف الاتفاق نهائيًا.

الامم المتحدة أوكرانيا روسيا تركيا الأمونيا الروسية

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