الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس لحجاج بيت الله: ابتعدوا عن أمور الجدال والمشاحنات (فيديو)

قناة الناس
قناة الناس

نشرت قناة “الناس” الفضائية الفيديو الثالث في سلسلة الفيديوهات التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، التي تقدم من خلالها النصائح الهامة للراغبين في أداء فريضة الجح لهذا العام ويزارة بيت الله الحرام، حيث جاء الفيديو يحمل عنوان:“عزيزي الحاج كن حريصًا على الابتعاد عن المجادلة والمشاحنة فإن ذلك من شأنه أن يصرفك عن الطاعة والعبادة".

ابتعد عن الجدل والمشاحنة

وذكرت قناة “الناس” في الفيديو الذي نشرته، الأربعاء، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه يجب على المرء المؤدي لفريضة الحج، أن يكون حريصًا على الابتعاد عن المجادلة والمخاصمة فإن ذلك من شأنه أن يصرفك عن الطاعة والعبادة، فاجعل جميع وقتك في الذكر والدعاء والعبادة وابتعد عن أمور الجدال والمشاحنة، وتقبل الله منك وجعل حجك مبرورًا وسعيك مشكورًا 

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس حجاج بيت الله ابتعدوا عن أمور الجدال والمشاحنات الفيديوهات التوعوية بيت الله الحرام

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