"التنسيقية" تنظم صالونًا نقاشيًا حول جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى (فيديو)

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا حول جلسات المحور الاقتصادي بـ"الحوار الوطني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويناقش الصالون، الملفات التي تمت مناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية وملف الاستثمار المحلي والأجنبي وقطاع السياحة والصناعة.

يدير الحوار خلال الصالون، النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور بهاء ديميتري مقرر لجنة الصناعة، والنائب محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.