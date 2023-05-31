الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد إغلاقها لـ4 قنصليات.. روسيا تتوعد ألمانيا برد عاجل على أفعالها الاستفزازية

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

نددت وزارة الخارجية الروسية بما وصفته بالعمل الاستفزازي المتهور بعد إغلاق برلين 4 قنصليات روسية على الأراضي الألمانية محملة الأخيرة مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.

ونددت الخارجية الروسية بقرار الحكومة الألمانية بإغلاق أربع قنصليات روسية على الأراضي الألمانية من أصل خمسة قنصليات، حيث حملت موسكو الحكومة الألمانية مسئولية تدهور العلاقات بين البلدين.

في السياق، جاءت الخطوة الانتقامية الألمانية بعد وضع موسكو قيودا على الحد الأقصى لعدد أفراد موظفي السفارة الألمانية والهيئات التابعة لها الذين يسمح لهم بالبقاء على الأراضي الروسية.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن القرار الألماني بإلغاء تراخيص أربع قنصليات روسية من أصل خمسة هو إجراء انتقامي ردًا على موسكو وأكد متحدث الخارجية الألمانية أن الاجراء غير ظالم ويهدف لتوفير تكافؤ في عدد الأفراد العاملين في كل من البلدين.

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إلى أن موسكو هي من بدأت بالخطوات التصعيدية، وأظهرت رغبتها في الحد من التواجد الألماني على الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أن القرار الروسي غير مبرر وهو الذي أجبر الحكومة الألمانية على إجراءاتها التي تسعى لتخفيض الهيئات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، مضيفًا أن  نهاية العام الجاري، سيصبح من حق روسيا تشغيل سفارة وقنصلية فقط في ألمانيا.

أضاف أن الخارجية الألمانية أبلغت نظيرتها الروسية بالقرار، مضيفًا أن الخطوة تبدو مؤسفة ولكن الحرب الروسية الأوكرانية أمر يتسبب في قلة الأنشطة بين البلدين في الأساس.

في السياق نفسه، أكدت الخارجية الروسية أن الرد على الأفعال الاستفزازية الألمانية سيكون سريعًا، مضيفة في بيان رسمي أن ما فعلته ألمانيا لن يمر دون رد روسي.

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