الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة.. هبة الطوجى وأسامة الرحبانى في الأوبرا وهذه مفاجأة الحفل

هبة الطوجي
هبة الطوجي

تنظم دار الأوبرا، برئاسة د. خالد داغر أولى حفلات المطربة اللبنانية هبه طوجى مع الموسيقار الكبير اسامة الرحبانى، وبمصاحبة سينى سيمفونى اوركسترا بقيادة المايسترو احمد عويضة، والذى يضم 95 فنان ما بين كورال وعازفى الات شرقية وغربية وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 16 يونيو على المسرح الكبير.

ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وأنه نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا وشباك التذاكر وانقسمت أسعار تذاكر الحفل، إلى 4 فئات الأولى بمبلغ 3510 جنيهات، الثانية 3210 جنيهات، أما الثالثة بقيمة 2510 جنيهات، والرابعة والأخيرة بقيمة 1810 جنيهات.

وقامت هبة بالتحضير لتقديم برنامج فني مميز رفقة الموسيقار الكبير أسامة الرحبان، والمايسترو أحمد عويضة، وقررت أن تهدى جمهورها وشعب مصر، أحدث أعمالها الفنية، كما تحتفل خلال الحفل مع جمهورها بأحدث البوماتها "بعد سنين" والذي يضم 13 أغنية منها الديو العالمي مع النجم لويس فونسي "لو نبقى سوا"، ودويتو "بحبك لآخر يوم" مع الموسيقى الفرنسي العالمي إبراهيم معلوف.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل هبة الطوجى وأسامة الرحبانى بالأوبرا وهى كالتالي:

  • تفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف.
  • الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا ويلزم ارتداء “البدلة كاملة جاكيت + كرافتة” عند دخول المسرح الكبير.
  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات .
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم .
  • الإلتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس الا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته .
  • ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير.
16 يونيو أسامة الرحباني الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر أسعار تذاكر حفل هبة طوجي بالأوبرا هبة الطوجى بالأوبرا

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