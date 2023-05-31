الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إدموند غريب: أوروبا لا تريد حربًا جديدة بين صربيا وكوسوفو

الانتخابات في صربيا
الانتخابات في صربيا

قال إدموند غريب،  أستاذ العلاقات الدولية، إن الدول الأوروبية لا تريد رؤية حربا جديدة بين صربيا وكوسوفو، في الوقت الذي يشتعل فيه الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتنافسات مع الصين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مواقف داعمة لكوسوفو عندما أعلنت أنها تري إجراء انتخابات في المنطقة الشمالية ولكن سكان المنطقة قاموا بمقاطعتها وحدثت مظاهرات ومواجهات بين الشرطة وقوات حلف الأطلسي.

مقاطعة الانتخابات في صربيا

وتابع، أن سكان الصرب في المنطقة الشمالية قاطعوا الانتخابات ولم يصوت سوى 3.5%، وحاولت الحكومة فرض رؤساء البلديات وهذا مافجر الصراع مؤخرًا.

الدول الأوروبية رؤية حربا جديدة صربيا كوسوفو أوكرانيا روسيا

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