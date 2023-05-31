إدموند غريب: أوروبا لا تريد حربًا جديدة بين صربيا وكوسوفو

قال إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدول الأوروبية لا تريد رؤية حربا جديدة بين صربيا وكوسوفو، في الوقت الذي يشتعل فيه الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتنافسات مع الصين.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مواقف داعمة لكوسوفو عندما أعلنت أنها تري إجراء انتخابات في المنطقة الشمالية ولكن سكان المنطقة قاموا بمقاطعتها وحدثت مظاهرات ومواجهات بين الشرطة وقوات حلف الأطلسي.

مقاطعة الانتخابات في صربيا

وتابع، أن سكان الصرب في المنطقة الشمالية قاطعوا الانتخابات ولم يصوت سوى 3.5%، وحاولت الحكومة فرض رؤساء البلديات وهذا مافجر الصراع مؤخرًا.