الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين بالتهرب الضريبي فى القاهرة

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 أشخاص، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بالتهرب الضريبي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2307 لسنة 2023 جنايات المعادي، أن المتهمين بصفتهم مسجلان وخاضعان لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة، تهربوا من أداء تلك الضريبة المقررة قانونًا والمبينة بالأوراق المستحقة عليهم وذلك بأن قاموا بخصم الضريبة بدون وجه حق بالمخالفة للأحكام.

وأسندت النيابة، للمتهم الثالث، أنه أمد المتهمان الأول والثانية بفواتير مصطنعة دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية.

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