الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يطالب بتدريس مسار العائلة المقدسة في المدارس

جريدة الدستور

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية إن الإحساس أن المسيح يختار مصر ويمكث فيها طوال هذه الفترة يعتبر امتياز ليس له مثيل فى العالم، مؤكدا أن الإنسان لابد بالبركة وأن مصر كأنها معبد كبير.

وأشار البابا إلى أن مسار العائلة المقدسة نعمة كبيرة أعطاها الله لمصر من ضمن نعم كثيرة، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير بالمسار من قبل الدولة والحكومة، ومضيفا أنه يجب أن نفتخر بأننا مصريين، موضحا أن المسار حاليا له احتفالات كثير.

وطالب بأن يكون هناك اهتمام بالمسار فى المدارس ويكون هناك ثقافة وتوعية بهذا الجزء، قائلا إنه طالبا بأن يكون هذا اليوم عيد قومى، قائلا إذا كان هناك اهتمام أكثر بالمسار سوف يتدفق السياح بالملايين فالبداية تكون من خلال المدارس.

وتنظم الكنيسة الأرثوذكسية احتفالية ضخمة لتذكار مجيئ العائلة المقدسة إلى مصر، وذلك فى كنيسة أبى سرجة بمصر القديمة مساء اليوم في السابعة مساءً.

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