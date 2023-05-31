مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بمنطقة الخليفة

لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمنطقة الخليفة وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى الخليفة وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته.

جرى نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.