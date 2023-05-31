كيف تبدأ الاستثمار في الأسواق الماليه

أصبح التداول الالكتروني في الآونة الأخيرة وجهة الكثيرين من المتداولين العرب والمصريين خاصة وبانتشار العديد من شركات التداول العالمية والمحلية في مصر فأصبح من الصعب إيجاد شركة ذات ثقة في مصر فلتفادي النصب ستتحدث عن أهم المعايير للاختيار افضل شركات التداول في مصر؟ وما هي قائمة افضل شركات التداول في مصر للعام 2023؟

العناوين:

ما هي معايير اختيار شركة تداول في مصر؟

كيف تتعرف على شركات التداول المرخصة في مصر؟ و ما هي هيئات الرقابة المالية؟

ما هي افضل شركات التداول في مصر في 2023؟

افضل شركات التداول في مصر هل يمكن فتح حساب تداول لدى شركة عالمية في مصر؟

كيفية تفادي شركات النصب؟

ما هي معايير اختيار افضل شركات التداول في مصر ؟

يجب اختيار شركة تداول في مصر ذات سمعة جيدة وذلك بالبحث عن تقييمات المتداولين وأرائهم حول التداول في هذه الشركة.

التأكد من أن شركة التداول مرخصة من طرف هيئات الرقابة المالية العالمية أو المحلية في مصر

منصات التداول فالمهم البحث عن منصات التداول سهلة الاستخدام

خدمة العملاء من الهام إيجاد شركة تداول في مصر توفر وسيلة تواصل العملاء عن طريق الايميل وتهتم بعملائها وتجيب على كل تساؤلاتهم وتوجههم.

ابحث عن شركة تقدم مجموعة متنوعة من أدوات التداول, بما في ذلك الأسهم والسلع والعملات الأجنبية. قد ترغب أيضًا في التفكير فيما إذا كانت الشركة تقدم خدمات إضافية, مثل أدوات البحث والتحليل أو الموارد التعليمية.

هذه من أهم المعايير التي يجب اتباعها من أجل اختيار أفضل شركة تداول في مصر.

كيف تتعرف على شركات التداول المرخصة في مصر؟ و ما هي هيئات الرقابة المالية؟

قبل بدأ التداول في مصر من الهام التأكد من ترخيص شركة التداول, لذلك توجد هيئات الرقابة المالية فهي تسمح بتنظيم سوق المال و ترخيص شركات التداول.

توجد هيئة رقابة مالية محلية في مصر FRA الهيئة العامة للرقابة المالية التي أنشئت في 2009 ,

وهيئات الرقابة المالية العالمية نذكر منها:

سايسيك CySEC - ترخيص هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية. اف سي اي FCA - ترخيص سلطة السلوك المالي البريطانية. سلطة دبي للخدمات المالية - DFSA هيئة سلوك القطاع المالي - FSCA اسيكASIC - هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية.

ما هي افضل شركات التداول في مصر ؟

نقدم لكم افضل شركات التداول في مصر لعام 2023 :

شركة XTB اكس تي بي شركة EXNESS اكسنيس شركة EVEST ايفست شركة اكس تي بي XTB :

إحدى افضل شركات التداول في مصر،تعد من أكبر وسطاء تداول الفوركس وعقود الفروقات في العالم

وتوفر للمستثمرين في مصر إمكانية الوصول الفوري إلى مئات الأسواق العالمية.

ذات اكثر من 20 عامًا من الخبرة، . لدى اكس تي بي مكاتب في أكثر من 13 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة وبولندا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وشيلي.

. لدى اكس تي بي ترخيص من أكبر سلطات تنظيم الأسواق المالية في العالم: FCA ،KNF ،CySEC ،FSC ،DFSA .

منصات التداول: XStation 5 منصة تداول سهلة الاستخدام , ذات تصميم مبتكر تم إنشاؤها بطريقة تساعدك على إدارة استثماراتك بشكل أسرع وأسهل أدوات تحليلية محترفة في متناول يديك

وأيضا منصة التداولmobile XStation متوفرة على الهاتف فبالتالي يمكن للمتداول المصري التداول مباشرة من الهاتف.

الأصول المتاحة : الفوركس ,السلع ,المؤشرات ,عقود فروقات الأسهم وصناديق الاستثمار ,عقود فروقات العملات الرقمي.

تتوفر على حساب اسلامي.

خيارات الايداع والسحب : Wire, Visa, Mastercard Skrill, , Neteller

أقل مبلغ للايداع :$100

شركة اكسنيس Exness :

تقدم Exness منصة تداول سهلة الاستخدام حتى للمبتدئين في التداول في مصر.

حاصلة على ترخيص هيئة الإدارة المالية البريطانية FSCA تقدم أنواع متعددة من حسابات التداول للعملاء.

يقع مكتب Exness B.V. المسجل في Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 31، كوراساو.

منصات التداول المتوفرة: MT5/MT4/EXNESS Trader

يمكن التداول في الفوركس, الأسهم, المعادن,العملات الرقمية , المؤشرات والطاقات عن طريق EXNESS.

تتوفر على حساب اسلامي.

خيارات الايداع والسحب : Wire, Visa, Mastercard Skrill,

أقل مبلغ للايداع : $10

شركة ايفيست EVEST :

إحدى افضل شركات التداول في مصر ,هي علامة تجارية مملوكة لشركة أتريا فاينانشال القابضة المحدودة.

وهي شركة مرخصة من هيئة سلوك القطاع الماليFSCA .

مقر شركة evest في قبرص.

تعتبر شركة ايفست من شركات التداول التي تقدم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط ،شمال أفريقيا و بالتحديد في مصرمع إعطاء اهتمام كبير للمتداول المصري الذي يبحث عن تداول الأسهم بحساب بدون عمولات أو بدون رافعة مالية وغيرها من العروض الأخرى المميزة.

الأصول المتاحة للتداول : الفوركس, المؤشرات, الأسهم, السلع و العملات الرقمية.

منصات التداول المتاحة : منصة MT5,منصة تداول إيفست ويب تريدر المتاحة إلكترونيًا و تطبيق تداول eVest المتاح عبر الهاتف.

تتوفر على حساب اسلامي.

خيارات الايداع والسحب : Wire, Visa, Mastercard Skrill, , Neteller

أقل مبلغ للايداع :$100

هل يمكن فتح حساب تداول لدى شركة عالمية في مصر؟

نعم, يمكن فتح حساب في شركات التداول العالمية فهي تقدم خدماتها للعملاء من مختلف الدول و معظم هذه الشركات التي ذكرناها تتوفر على اللغة العربية فبالتالي يمكن فتح حساب تداول لدى شركة تداول عالمية في مصر.

كيفية تفادي شركات النصب؟

بكثرة شركات التداول فمن السهل للمبتدئين الوقوع في فخ شركات التداول المحتالة فالمهم التداول في شركات تداول عالمية ذات ثقة و ترخيص من قبل هيئات الرقابة المالية ,التأكد من تاريخ الشركة واحتواءها على مقر,يمكن البدأ بالتداول بمبالغ صغيرة لتفادي الخسارة في حال الوقوع في النصب.