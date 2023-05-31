الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مارلين مونرو.. فاتنة هوليوود

مارلين مونرو
مارلين مونرو

تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة الأمريكية الشهيرة مارلين مونرو، التى ولدت فى ١ يونيو عام ١٩٢٦.

وشهدت حياة مارلين مونرو على مدار ٣٦ عامًا تناقضات ومفارقات، ورغم وفاة النجمة الأمريكية فإنها ما زالت أيقونة الجمال والأناقة ومرجعًا لأى فنانة تسعى للشهرة.

زيّنت صورة الممثلة والمغنية الاستعراضية أغلفة وصفحات المجلات والجرائد طوال عقود، حيث اشتهرت بصورها وأفلامها المثيرة والكوميدية، وبدأت حياتها فى الملاجئ حتى وصلت إلى صفحات المجلات وشاشات التلفاز والسجادة الحمراء، حيث لم تكن تعيش حياة طبيعية فى طفولتها وحملت اسم أمها ليصبح اسمها «نورما جين بيكر» ولم تعرف والدها طوال حياتها.

نشأت فى فقر شديد وعاشت فى دار أيتام بسبب عدم قدرة والدتها على رعايتها بسبب مرضها.

وقالت النجمة الأمريكية فى مذكراتها إنها كانت تعيش فى دار أيتام بشكل متقطع، أو مع عائلات مختلفة مقابل ٥ دولارات فى الأسبوع، كما أنها كانت تستحم بماء متسخ، بعد الجميع؛ لأن تغيير الماء فى حوض الاستحمام كان يكلف الأسرة الكثير من الأموال.

النجمة التى كانت تبهر الجميع بالملابس وأزياء الموضة دائمًا كانت تقول إنها لم تكن تبدل ملابسها أبدًا، حيث كانت ملابسها عبارة عن تنورة زرقاء باهتة ورابطة خصر بيضاء، وكانت لديها اثنتان من كل منهما لدرجة أن الناس اعتقدوا أنها ترتدى الملابس نفسها. وفى يوم ٤ أغسطس عام ١٩٦٢م تم العثور على جثمانها فى منزلها بعد تعاطيها جرعة زائدة من الحبوب المنومة.

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