رحلة عطاء ممتدة.. "الأعلى للثقافة" يكرم الشاعر الكبير حسن طلب (صور)

بدأت، مساء الأربعاء، الأمسية الشعرية الاحتفالية التى يقيمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، بعنوان احتفالية الشاعر الدكتور حسن طلب أمسية حوارية شعرية"، وتنظمها لجنة الشعر بالمجلس بمشاركة مقررها الشاعر أحمد سويلم، والناقد الأدبى د.سعيد شوقى، والناقد الأدبى الدكتور محمد عليم، ويديرها الشاعر وائل السمري عضو اللجنة.

ومنح المجلس الأعلى للثقافة درعه للشاعر حسن طلب وسلمه إياه رئيس الإدارة المركزية وائل حسين، وعبر طلب عن شكره للمجلس الأعلى للثقافة والحضور كافة.

وحسن طلب (1944، سوهاج) شاعر مصري، تدرج في السلك الجامعى حتى أصبح عضو هيئة تدريس بكلية الآداب جامعة حلوان حاليا، نائب رئيس تحرير مجلة إبداع، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

حصل على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة، جامعة القاهرة، 1968 وماجستير في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1984 أكمل الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1992.

من أبرز الدواوين الشعرية التى صدرت للشاعر الدكتور حسن طلب "وشم على نهدى فتاة دار أسامة القاهرة 1972، سيرة البنفسج، أزل النار في أبد النور دار النديم القاهرة 1988 آية جيم (قصيدة طويلة) الطبعة الأولى هيئة الكتاب القاهرة 1992 الطبعة الثانية دار التلاقي للكتاب 2010، لانيل إلا النيل دار شرقيات القاهرة 1993، بستان السنابل مختارات مكتبة الأسرة 2002، مواقف ابى على وديوان رسائله وبعض أعغانيه المجلس الأعلى للثقافة القاهرة 2002 كما صدر له عدد من الدراسات الفلسفية من أبرزها "المقدس والجميل مركز القاهرة لحقوق الإنسان القاهرة 2001، أصل الفلسفة دار عين القاهرة 2003، كما رصد بعض الباحثين تجربته وهو ما تمثل فى عدد من الدراسات التي تناولت حسن طلب بالدراسة مثل " الإيقاع في قصيدة السبعينيات" للباحث عادل بدر والتى نوقشت في كلية الآداب جامعة عين شمس عام 2001.