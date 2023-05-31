قافلة طبية علاجية لمجلس القبائل والعائلات المصرية في الإسماعيلية

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مجلس الوزراء، وجامعة قناة السويس، وجمعية مصر الخير، قافلة طبية مجانية تشمل جميع التخصصات، بمنطقة عرب أبو قاسم، التابعة لمدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، في إطار دعم مجلس القبائل والعائلات المصرية للقطاع الصحي، ودعم الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا، بجميع نجوع وضواحي محافظة الإسماعيلية.

ونظم المجلس، قافلة غذائية بمشاركة مؤسسة بنك الطعام ونبض الحياة تستهدف بعض الأهالي الأكثر احتياجا داخل القرى، تنفيذا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية، وبذل أقصى الجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية، لجميع المواطنين .

وذكر مجلس القبائل في بيان صحفي أن المبادرة من أنجح المبادرات في دعم الأهالي من البسطاء والقري الأكثر احتياجا.

وأضاف أن القافلة متخصصة في كافة التخصصات الطبية كالعيون والأسنان مزودة بأحدث الأجهزة والباطنة والنساء الي جانب توفير كافة الأدوية اللازمة للحالات التي تحتاج للعلاج، مما ساهم في رسم الفرحة على وجوه الأهالي.

وأوضح أن المجلس يعتمد على الوصول الي الأهالي البسطاء في مناطقهم داخل القري البسيطة، لرفع العبء عنهم من تحمل نفقات المواصلات أو التوجه لاي من العيادات الخاصة والمستشفيات بمبالغ طائلة.

وأشار مجلس القبائل والعائلات المصرية، إلى أنه يتم إجراء كشف العيون وتنفيذ نظارات طبية للحالات حال احتياجها لنظارة طبية، مع توزيع عدد من العبوات الغذائية علي الاهالي فور انتهاء القافلة الطبية.