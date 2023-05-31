الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "الوفد" يتفقد أعمال التطوير بمعهد الدراسات السياسية

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة - رئيس حزب الوفد

أجرى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، جولة داخل معهد الدراسات السياسية لتفقد أعمال التطوير والمكتبة وغرف وورش التدريب، وقام الكاتب الصحفي شريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار الإعلامي لحزب الوفد، بشرح أعمال التطوير التي تمت وعرض القاعات المختلفة والمكتبة في القاعة التي أطلق عليها قاعة الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الراحل، والقاعة الملحقة التي أطلق عليها اسم قاعة الدكتورة كاميليا شكري عميد معهد الدراسات السياسية الراحلة.

وقال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن المكتبة تضم 2300 عنوان من أمهات الكتب مقسمة حسب تصنيف كل كتاب، من بينها الكتب التي تناقش قوانين الأحزاب والدستور وغيرها من الكتب السياسة والاجتماعية وكتب تاريخ الوفد.

رافق رئيس الوفد في الجولة اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب ومحمد عبدالجواد فايد عضو الهيئة العليا، وأحمد الخطيب وأحمد جمعة مساعدا رئيس الحزب وماهر حشيش القيادي بوفد الغربية.

وقدم أحمد الخطيب مساعد رئيس حزب الوفد، الشكر للدكتور عبدالسند يمامة على اهتمامه بالمكتبة التي يضمها معهد الدراسات السياسية، وإطلاق اسم الدكتور نعمان جمعة، على هذه القاعة وهو ما يدل على الوفاء من الدكتور عبدالسند يمامة للرؤساء حزب الوفد الراحلين، وتمنى الخطيب لرئيس الوفد كل التوفيق والسداد في رئاسته لحزب الوفد.

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حزب الوفد شريف عارف الدستور قوانين الأحزاب أعمال التطوير السداد

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