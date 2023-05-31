الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يحصل على "السعة الكاملة" أمام الوداد فى استاد القاهرة

جريدة الدستور

أعلن العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، عن عدد الجماهير المتفق على حضوره لمباراة الوداد المقبلة.

يستضيف الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة من مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة.

وكتب فاروق عبر حسابه على “فيسبوك":“٥٠ ألف ستاد القاهرة إن شاء الله، شكرًا كابتن محمود الخطيب، شكرًا الجهات الأمنية، شكرًا لجنة المباريات”.

تأهل نادي الأهلي للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

سبق أن اجتمع د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنظيره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للاتفاق على زيادة أعداد الجماهير المصرية التي ستشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.

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